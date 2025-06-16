Победитель в тени: как Расселл остается на втором плане в самых выдающихся гонках карьеры

В минувшее воскресенье Джордж Расселл провёл впечатляющую гонку и выиграл Гран-при Канады 2025. Казалось бы, идеальный этап для нового лидера "Мерседеса", чтобы побыть в лучах славы.

Но события, произошедшие позади, продлили любопытную статистику: британец одержал уже четвёртую победу, но ни разу так и не стал главным героем "формульного" уик-энда. Каждый раз что-то уводило фокус внимания зрителей и журналистов.

Гран-при Сан-Паулу 2022

Настолько же хорош Расселл был и на Гран-при Сан-Паулу 2022 года. Сначала в спринте, который в том сезоне ещё определял стартовую решётку на основную гонку, он прорвался на первую позицию, опередив на трассе Ферстаппена. А затем, на полной дистанции, уверенно контролировал ситуацию и на последних кругах выдержал прессинг со стороны Льюиса Хамильтона.

Джордж Рассел празднует свою первую победу на подиуме Гран-при Бразилии 2022 Getty Images

Первая победа – памятный момент для любого пилота. Но большая часть поклонников Формулы-1 обсуждала не триумф Джорджа, а скандал, случившийся под конец гонки между пилотами "Ред Булл".

Читайте также : Видео Фото Каток имени Ферстаппена: как чемпион уничтожает карьеры своих напарников

За пять кругов до финиша командный мостик австрийской команды отдал приказ: Серхио Перес должен пропустить Макса Ферстаппена, чтобы тот попытался обогнать ехавшего впереди Фернандо Алонсо. При этом одной из договорённостей было то, что, если нидерландец не сможет пройти испанца, он должен будет вернуть мексиканцу позицию.

Следует отметить, что на тот момент Макс уже досрочно оформил свой второй титул, в то время как Серхио активно боролся с Шарлем Леклером за вторую строчку личного зачёта.

Читайте также : Фото стаття Мексиканский коктейль, или история Серхио Переса

Но на деле всё оказалось немного иначе. Пройти Алонсо Ферстаппен так и не смог. А когда на последних метрах нидерландцу сообщили, что он должен вернуть позицию, он наотрез отказался это делать и заявил, чтобы к нему больше не обращались с подобными просьбами.

Разочарованный Серхио Перес после Гран-при Бразилии 2022 года Getty Images

Этот эпизод произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Такое поведение осудили даже многие преданные фанаты чемпиона. В недоумении был и Перес, который откровенно не понимал, почему напарник поступил с ним так – особенно с учётом того, какую большую помощь Чеко оказал лидеру команды годом ранее в борьбе за титул.

Читайте также : Фото Дуэль двух доминаторов, или сезон скандалов

Пока в "Мерседесе" праздновали командный дубль, весь автогоночный мир обсуждал конфликт между пилотами "Ред Булл". И первая победа Расселла осталась лишь фоновым событием.

Интересный факт: Джордж Расселл стал первым пилотом Формулы-1, в честь победы которого прозвучал гимн "God Save the King". До этого все британцы выигрывали гонки во времена правления Елизаветы II, когда актуальной была версия "God Save the Queen".

Гран-при Австрии 2024

Из всех побед Расселла первое место на Гран-при Австрии 2024 года досталось ему, пожалуй, наиболее неожиданно. После финальных пит-стопов максимум, на что он мог рассчитывать, – это третье место позади Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.

В целом Макс довольно уверенно контролировал заезд, но заминка механиков во время последнего визита в боксы подставила его под атаки со стороны Ландо.

Как и положено гоночному доминатору, нидерландец очень жёстко оборонял свою позицию, и в конце концов два претендента на титул столкнулись. Так они подарили победу Джорджу, который, казалось, уже ни на что не рассчитывал.

Столкновение Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на Гран-при Австрии 2024. А далеко по фону видно Джорджа Рассела. Скриншот с хайлайтов на официальном канале Formula 1 в YouTube

Разумеется, авария между главными пилотами сезона стала главной темой австрийского уик-энда. Одни критиковали опасную езду Ферстаппена, другие – хвалили его чемпионский характер. А в то же время, где-то на фоне, Расселл стоял на верхней ступени подиума.

Гран-при Лас-Вегаса 2024

Если в остальных случаях яркое событие происходило уже на завершающей стадии гонки, то на Гран-при Лас-Вегаса 2024 изначально весь уик-энд в центре внимания был Макс Ферстаппен: после того как гонкой ранее в Бразилии он совершил эффектный прорыв с 17-го места на первое, встал вопрос о досрочном чемпионстве нидерландца.

Читайте также : Фото По воде аки посуху: лучшие дождевые прорывы к победе за последние 30 лет

Если максимально упростить математические расчёты, то для того чтобы оформить четвёртый титул уже в Лас-Вегасе, Ферстаппену нужно было финишировать впереди Норриса.

Учитывая, что болиды Ред Булл во второй половине сезона значительно уступали в скорости Макларену, задача казалась невероятно сложной. Но после того как Макс опередил Ландо в квалификации, зрители оживились. Причём речь шла о пятой и шестой позициях – далеко позади стартовавшего с поула Расселла.

Всю основную гонку Джордж уверенно ехал впереди и лишь на один круг во время волны пит-стопов уступил лидерство. По сути, он полностью контролировал заезд и довёл дело до победы. Но при этом в объективы телекамер он почти не попадал.

В первую очередь, всех интересовали претенденты на титул. Однако их борьба носила скорее теоретический характер: Ландо ехал совершенно невнятно и даже близко не реализовывал потенциал своей машины. А Макс, финишировав пятым, сделал необходимое – остался впереди главного соперника.

Читайте также : Фото Вечеринка в Вегасе, или четвёртая корона Макса Ферстаппена

После окончания заезда, разумеется, внимание к новоиспечённому четырёхкратному чемпиону мира было куда больше, чем ко всему подиуму вместе взятому.

Макс Ферстаппен после Гран-при Лас-Вегаса 2024 Getty Images

Церемония награждения в Лас-Вегасе отличается тем, что тройку призёров везут к пьедесталу на роскошном автомобиле. И ещё один, отдельный, выделили специально для Макса. С Ферстаппена и начали официальное послегоночное интервью.

Гран-при Канады 2025

Квалификация к Гран-при Канады 2025 завершилась неожиданным поулом Расселла, который он вырвал в самый последний момент. Однако создавалось ощущение, что в гонке британец станет лёгкой добычей для Макса Ферстаппена – даже несмотря на изобилие штрафных баллов у нидерландца.

Но в Монреале болиды Мерседес нашли свой темп. И лидеру "Ред Булла" приходилось думать не столько о борьбе за победу, сколько о том, как уберечь вторую позицию от атак со стороны Андреа Кими Антонелли.

Что же касается Джорджа – он снова взял гонку под контроль и уступал лидерство лишь во время волн пит-стопов. Казалось, вот он, момент: наш герой наконец-то по полной насладится лучами славы на вершине подиума.

Но ближе к концу дистанции своё слово сказали пилоты Макларена, проводившие, по меркам этого сезона, весьма невнятную гонку – на четвёртой и пятой позициях.

На последнем отрезке Ландо Норрис, обладавший преимуществом в свежести шин благодаря более удачной стратегии, догнал Оскара Пиастри. И если с темпом под конец дистанции у австралийца часто возникают проблемы, то с гоночным характером у него всё всегда было в порядке. Между двумя напарниками началась борьба за позицию.

Казалось, обгон – вопрос времени. Но Пиастри сумел вовремя зацепиться за "спину" ехавшего впереди Антонелли и также получил возможность пользоваться системой DRS. Тем не менее, разница в состоянии резины всё равно позволяла Норрису активно атаковать.

Оскар отчаянно защищался, но при этом действовал в рамках дозволенного. А вот Ландо допустил ошибку: сначала врезался в напарника, а затем – в стену на прямой старт-финиш.

Столкновение Оскара Пиастри и Ландо Норриса на Гран-при Канады 2025 Скриншот с хайлайтов на официальном канале Formula 1 в YouTube

В Макларене сразу попытались принять все возможные меры, чтобы эту аварию поменьше "смаковали" в прессе. Однако столкновение двух основных претендентов на титул, к тому же – между напарниками, всегда вызывает резонанс. В социальных сетях это мгновенно стало темой номер один для фанатов Формулы-1.

Исторический факт: на этой же самой прямой старт-финиш 14 годами ранее, в легендарном Гран-при Канады 2011 года, произошла визуально схожая авария между двумя пилотами Макларена, которыми тогда были Дженсон Баттон и Льюис Хамильтон. Точно так же атаковавший гонщик (Льюис) сошёл с дистанции, а защищавшийся (Дженсон) продолжил заезд. И оба раза это происходило позади Мерседеса.

Столкновение Льюиса Хамильтона и Дженсона Баттона на Гран-при Канады 2011 Скриншот с хайлайтов на официальном канале Formula 1 в YouTube

Читайте также : Фото стаття Английский мастер дождевых гонок. История Дженсона Баттона

Обратная сторона

Каким-то странным образом каждый раз, когда Джордж Расселл выигрывает гонку, что-то смещает фокус внимания общественности с его триумфа. Однако сам он в своё время едва не затмил первую победу Серхио Переса на Гран-при Сахира 2020 года.