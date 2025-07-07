Страдания Хюлькенберга, возвращение Шумахера и скандал в США: 5 подиумов – важнее побед

Главным событием минувшего Гран-при Великобритании стал неожиданный первый подиум в долгой карьере Нико Хюлькенберга. Этим результатом немец буквально затмил претендентов на титул, у которых в это время шла своя борьба.

Переделка известного мема в цвета участников подиума Гран-при Великобритании 2025 Константин фон Рихтгофен и телеграм-канал "Формула-1 в цифрах"

И в честь этого события мы предлагаем вспомнить долгие "страдания" ветерана Формулы-1, а также другие случаи, когда обладатель третьего места становился главным героем уикенда.

Долгое "почти"

В 2010 году Хюлькенберг, в статусе чемпиона младшей серии GP2, перешёл в "королевские автогонки" – в команду Вильямс, где его напарником стал опытный Рубенс Баррикелло. Именно с этого момента начался долгий путь Нико к подиуму – длиною в 16 лет и 239 стартов.

В целом дебютный сезон проходил вполне типично для пилота "второго эшелона": незаметно, где-то позади топ-группы, с периодическим "сбором" небольших очков.

Однако на Гран-при Бразилии дождевая квалификация, как это часто бывает, превратилась в настоящую лотерею. И именно Хюлькенберг стал тем, кто отправился на свою быструю попытку идеально вовремя – это принесло ему неожиданную поул-позицию.

Нико Хюлькенберг добывает поул в дождевой квалификации к Гран-при Бразилии 2010 Getty Images

Правда, уже на первых кругах сухой гонки один за другим вперёд прорвались все пять претендентов на титул.

Первый реальный шанс показать высокий результат в основном заезде представился на Гран-при Бельгии 2012 года. Уже на старте Ромен Грожан спровоцировал массовую аварию, что привело к сходу нескольких пилотов, включая Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо. А Хюлькенберг, выступавший тогда за Форс Индия, прорвался сразу на вторую позицию.

Однако во время первой волны пит-стопов вперёд вышел Кими Райкконен, а во время второй обоих обошёл Себастьян Феттель. В итоге Нико финишировал четвёртым – всего в двух секундах от заветного подиума.

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А завершался сезон 2012 года дождевым триллером – вновь в Бразилии. В той гонке решалась судьба чемпионского титула между Феттелем и Алонсо, и именно этот драматичный финал вошёл в историю Формулы-1. Однако мало кто теперь помнит, что Хюлькенберг тогда претендовал не только на подиум, но даже и на победу.

Нико Хюлькенберг возглавляет гонку на Гран-при Бразилии 2012, после того как опередил Дженсона Баттона Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

На 19-м круге наш герой вырвался в лидеры и долго удерживал первую позицию – вплоть до 48-го круга, когда его небольшой ошибкой воспользовался Хэмилтон.

Вскоре Нико пошёл в контратаку на британца, но эта попытка закончилась столкновением. После проезда по пит-лейну из-за штрафа Хюлькенберг откатился на пятое место, выиграл заезд Дженсон Баттон.

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Дальнейшая карьера Нико проходила более "серо". На Гран-при Кореи 2013 года и Гран-при Бельгии 2016 года он финишировал четвёртым, однако реальных шансов на подиум в тех гонках практически не имел.

Тем не менее один действительно яркий момент всё же случился: в 2015 году Хюлькенберг одержал победу в легендарной гонке "24 часа Ле-Мана".

Победитель 24 часов Ле-Мана 2015: Porsche 919 Hybrid с номером 19 (Нико Хюлькенберг, Эрл Бамбер, Ник Тэнди) Getty Images

А в 2017 году он стал первым в списке пилотов Формулы-1 с наибольшим числом стартов без подиума, "превзойдя" прежнего "рекордсмена" – Адриана Сутиля. Впоследствии именно к Сутилю вернулся этот антирекорд.

Снова о шансах на подиум заговорили после квалификации к Гран-при 70-летия – второй гонке на Сильверстоуне, проходившей в "ковидном" сезоне 2020 года. Тогда Нико, чья карьера уже казалась завершённой, заменял находившегося на больничном Серхио Переса.

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Одним из скандалов того чемпионата стали болиды Racing Point, прозванные болельщиками "розовыми Мерседесами" – машины были точной копией прошлогодних чемпионских "Серебряных стрел".

Такой, мягко говоря, спорный ход сделал эту технику "лучшей среди остальных" – после "новых" Мерседес и Ред Булл. Причём "быков" полноценно представлял лишь один гонщик – Макс Ферстаппен.

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Поскольку топ-группа фактически ограничивалась всего тремя пилотами, шансы попасть на подиум в случае проблем у одного из них были довольно высоки. Тем более что в квалификации Хюлькенберг занял третье место. Однако в основном заезде Нико не сумел удержать нужный темп и финишировал только седьмым.

Шли годы, и антирекорд Нико всё чаще становился поводом для шуток и насмешек. Учитывая, что сезоны 2023-2025 он, как и прежде, проводил за рулём не самых конкурентоспособных машин, надежд на долгожданное шампанское было крайне мало.

Уж тем более никто не ожидал подиума после старта с 19-й позиции на недавнем Гран-при Великобритании. Но в Формуле-1 иногда всё же случаются чудеса.

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Несмотря на то, что в гонке на Сильверстоуне и Ландо Норрис, и Оскар Пиастри, и Макс Ферстаппен каждый по-своему отличился, что отразилось на турнирной таблице чемпионата, центром всеобщего внимания всё же стал Нико Хюлькенберг, финишировавший на третьей позиции.

Нико Хюлькенберг на подиуме Гран-при Великобритании 2025 Getty Images

Камуи Кобаяси, Гран-при Японии 2012

Пилоты из Японии очень часто отличались невероятной отвагой в борьбе на трассе. Порой на грани безумия, за что часто становились любимцами публики. И Камуи Кобаяси обрёл свою фанбазу ещё после дебюта в 2009 году.

Тем не менее, как и большинство героев этого топа, он никогда не имел по-настоящему быстрой машины. Поэтому первый и, как позже оказалось, единственный подиум в его карьере стал источником огромной радости. Тем более что случилось это не где-нибудь, а на домашнем этапе в Японии.

Камуи Кобаяси на подиуме Гран-при Японии 2012 Getty Images

Во время церемонии награждения для местных болельщиков существовал лишь один человек – их новый национальный герой. А о Себастьяне Феттеле и Фелипе Массе, занявших первое и второе места соответственно, в тот момент будто бы все забыли.

Михаэль Шумахер, Гран-при Европы 2012

Самым громким событием межсезонья 2009-2010 годов стало возвращение в Формулу-1 легендарного "Красного Барона" – Михаэля Шумахера. Правда, от "красного" у него к тому моменту остался разве что шлем – ведь возвращался он за рулём Мерседес.

Однако вопреки ожиданиям чуда не случилось. Все три года "Серебряные стрелы" безнадёжно уступали Рел Буллу, Феррари и Макларену. Это была машина "второго эшелона", с которой не мог справиться даже столь великий гонщик.

Каждый сезон начинался с мечтаний о новых победах, но после нескольких этапов наступало разочарование: недостижимым оказывалось даже разовое попадание в тройку лучших.

Где уж точно никто не ожидал успеха, так это на Гран-при Европы – на уличной трассе в Валенсии, где Шумахер стартовал только 12-м. Однако верная стратегия с началом гонки на более жёсткой резине, выезд автомобиля безопасности, технические сходы Себастьяна Феттеля и Ромена Грожана, а также столкновение между Льюисом Хэмилтоном и Пастором Мальдонадо сделали своё дело – "Красный Барон" наконец-то поднялся на подиум, впервые в серебристом комбинезоне.

Михаэль Шумахер на подиуме Гран-при Европы 2012 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

И хотя Фернандо Алонсо тоже провёл блестящую гонку и победил после старта с 11-й позиции, главным героем церемонии награждения стал бронзовый призёр – Михаэль Шумахер. И до самого следующего этапа в Формуле-1 обсуждали только его.

Тьягу Монтейру, Гран-при США 2005

Гран-при США 2005 года вошёл в историю Формулы-1 как одна из самых скандальных гонок – на старт вышли лишь шесть болидов.

Стартовая решетка Гран-при США 2005 Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

В том сезоне федерация автоспорта пошла на крайние меры, чтобы остановить пятикратное доминирование Михаэля Шумахера – было запрещено менять шины по ходу гонки.

И нужный эффект был достигнут: покрышки Bridgestone, которыми пользовалась Феррари, оказались гораздо менее надёжными на длинной дистанции, чем продукция конкурентов из Michelin. В результате на передний план вышли команды Рено и Макларен.

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Однако вскоре "карма" настигла организаторов чемпионата и они понесли колоссальные убытки. Всё дело в том, что между гонками 2004 и 2005 годов трасса в Индианаполисе прошла через процедуру алмазной шлифовки асфальта, что значительно увеличило нагрузку на шины.

Компания Bridgestone, чья дочерняя марка Firestone поставляет резину для американских гоночных серий, знала об этих изменениях и успела подготовиться. А вот для Michelin это стало неприятным сюрпризом.

В целях безопасности все клиенты французского производителя были вынуждены сняться с гонки ещё до старта.

Пилоты Феррари забрали внезапно свалившийся на них командный дубль, однако с церемонии награждения они ушли почти сразу после завершения формальной части – "успех", добытый в отсутствие основных соперников, не принёс им никаких эмоций.

А вот кто действительно радовался громче всех – так это обладатель третьего места, португалец Тьягу Монтейру. Для гонщика Джордан Гран-при США 2005 стал единственным подиумом в карьере и первым из всего двух финишей в очках. Тот день стал для него своего рода звёздным часом.

"Спокойные" Рубенс Баррикелло (2 место) и Михаэль Шумахер (1 место) и невероятно радостный Тьягу Монтейру (3 место) Формула-1 в социальной сети X (ранее Twitter)

Эдди Ирвайн, Гран-при Италии 2002

Фанаты Формулы-1 второй половины 90-х помнят Эдди Ирвайна как "оруженосца" при Шумахере и то, как в 1999 году "второй номер" получил реальные шансы побороться за чемпионский титул, пока лидер команды был "на больничном".

В 2000 году ирландец перешёл в команду Ягуар, где ему предложили контракт первого пилота, более высокий гонорар, а также пообещали "золотые горы" из победных кубков.

На бумаге проект заводской команды концерна Форд действительно выглядел амбициозно, однако на практике эти машины ехали даже хуже, чем болиды Stewart Grand Prix – коллектива, выкупленного в конце 1999 года.

Большие мечты обернулись грандиозным провалом. За три года сотрудничества ирландского пилота с британской командой Ирвайн лишь семь раз финишировал в очках.

Небольшое чудо случилось на Гран-при Монако – воспользовавшись проблемами у соперников, Эдди сумел финишировать третьим. Однако самым ярким моментом того периода стало Гран-при Италии 2002 года.

Хотя начало гонки проходило в жаркой борьбе между представителями Феррари и Вильямса, после схода обоих машин с моторами BMW заезд перешёл под полный контроль Скудерии. И даже несмотря на то, что гонка проходила в Италии – на родине легендарной команды – зрители уже воспринимали очередной дубль красных болидов как нечто само собой разумеющееся.

А вот Эдди Ирвайн, занявший третью ступень подиума, стал настоящим украшением церемонии награждения.

Эдди Ирвайн на подиуме Гран-при Италии 2002 Getty Images

Случаи достойные упоминания

Фернандо Алонсо, Гран-при Катара 2021: неожиданный подиум ветерана Формулы-1. Однако в тот момент напряжение в борьбе за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном приближалось к пределу – испанец не смог их затмить.

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Джордж Рассел, Гран-при Бельгии 2021: заезд, ограничившийся всего тремя кругами за машиной безопасности, неожиданно принёс юному британцу первый подиум в карьере. Тем не менее в центре внимания оказалась сама ситуация: зрители заплатили за билеты на гонку, которая состоялась лишь юридически.

К тому же Джордж финишировал не третьим, а даже вторым – что, конечно, лучше по позиции, но в этом рейтинге речь идёт именно о третьих местах.

Лэнс Стролл, Гран-при Азербайджана 2017: первый подиум канадского пилота действительно стал большой неожиданностью для всех. Однако главное внимание публики привлекло скандальное столкновение Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона под машиной безопасности.

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Серхио Перес, Гран-при Бахрейна 2014: этот подиум стал для мексиканца настоящей реабилитацией после провального сезона 2013 года. Он вполне мог бы стать главной историей уикенда, если бы не ожесточённая борьба за победу в финальной части гонки – Хэмилтон сдерживал атаки своего напарника Нико Росберга, несмотря на преимущества немца по мягкости шин.

Дэвид Култхард, Гран-при Монако 2006: на улицах княжества шотландец принёс первый подиум команде Ред Булл, которая тогда ещё была обычным середняком. На подиум он вышел в праздничном красном плаще, но в центре внимания оказался вовсе не он, а скандальная дисквалификация Михаэля Шумахера в квалификации и его прорыв с последнего места на пятое в самой гонке.

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Также в XX веке было немало гонок, где на подиуме оказывались весьма неожиданные лица – например, новичок сезона Штефан Беллоф на Гран-при Монако 1984 года, которое закончилось скандальной победой Алена Проста.

Однако стоит помнить, что в те времена даже лучшие болиды часто страдали от проблем с надёжностью, и за счёт сходов лидеров на подиуме нередко оказывался кто-то из команд второго эшелона.