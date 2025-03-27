Главный шотландец Формулы-1: жизнь и карьера Дэвида Култхарда

Сегодня, 27 марта, 54 года исполнилось Дэвиду Култхарду – шотландскому пилоту Формулы-1 1994-2008 годов и серебряному призёру чемпионата-2001. В историю автоспорта он вошел, в первую очередь, как напарник Мики Хаккинена по Макларену. Однако, очевидцы той эпохи помнят "ДиСи" как очень колоритного "персонажа" и любимца публики.

Ранние годы

27 марта 1971 года в маленьком шотландском городишке Твинхольм в семье Данкана и Элизабет Култхардов родился сын – Дэвид. Глава семейства был уже третьим представителем династии, возглавлявшим семейный бизнес – транспортную компанию "Хайтон-Култхард". Также отец нашего героя был большим энтузиастом автоспорта. Со временем передалось это увлечение и к Дэвиду.

Уже в 10 лет Култхард-младший начал участвовать в соревнованиях и уже в 12 стал чемпионом Великобритании среди юниоров и последующие три года удерживал этот титул. А в 1989 году 18-летний шотландец перешел в "полноценные" гонки и начал выступать в Формуле-Форд, где стал чемпионом с первого же сезона. А дальше последовала Формула-3000, где в 1993-м занял третье место по итогам сезона.

В это же время, начиная еще с 1990 года, нашего героя приглашали на тесты болидов Формулы-1 различные команды – Макларен, Бенеттон и Вильямс. В последнем из коллективов в итоге Дэвид стал тест-пилотом. Однако, несмотря на весьма пристойные результаты, никто так и не брал его на должность "боевого" гонщика. Ждать своего шанса Култхарду пришлось аж до мая 1994 года.

Мрачный дебют

"Черный уик=энд" и смерть Айртона Сенны повлияли на многих пилотов. Михаэль Шумахер уверенно шел к тому, чтобы одолеть бразильского ветерана в борьбе за титул, но это сражение было прервано после трёх гонок. Великий "Профессор" Ален Прост через полгода после завершения карьеры, внезапно, навсегда оказался в тени своего соперника. За этими громкими именами стал незаметным тот факт, что изменилась судьба еще одного человека – Дэвида Култхарда.

Дэвид Култхард дебютирует в Формуле-1 Getty Images

Вполне возможно, шотландцу еще очень долго пришлось бы ждать своего шанса. Но трагические события Имолы 1994 года освободили место в болиде Вильямс. После того, как ряд пилотов по разным причинам не смогли занять вакантный кокпит, "Железный Френк" обратил внимание на своего тест-пилота. Таким образом, на Гран-при Испании наш герой впервые вышел на старт гонки Формулы-1.

Оруженосец Хилла

Многие пилоты ждут много лет, прежде чем им представится возможность сесть за руль быстрого болида. Немало тех, у кого так проходит и вся карьера. Култхарду же повезло сразу попасть сразу в команду Вильямс за руль машины, которую создал сам Эдриан Ньюи.

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Можно сказать, что и с напарником Дэвиду повезло. Будь с ним в одной команде "Профессор" Прост, Найджел Мэнселл, или даже Айртон Сенна – скорее всего, дебютант быстро бы померк на фоне любого из них. В то же время, Деймон Хилл к тому моменту проводил лишь второй полноценный сезон.

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Тем не менее, всё равно поначалу шотландцу досталась лишь роль оруженосца. Он лишь вливался в мир "королевских гонок" и привыкал к тому, что его болид реально быстрый. В то же время, британец уже пытался сражаться за титул с Михаэлем Шумахером.

Однако, своё дело новичка Култхард делал. Первые очки он набрал в своей второй гонке – в Канаде. Позже, Дэвид набрал зачётные пункты в Великобритании, Бельгии и Италии. А на Гран-при Португалии наш герой приехал вторым и добыл своей первый подиум.

Дэвид Култхард мчится к своему первому подиуму на Гран-при Португалии 1994 Getty Images

Но на этой высокой ноте дебютный сезон для ДиСи был закончен. Дело в том, что Найджел Мэнселл решил вернуться в Формулу-1 и проехал последние этапы. Пока Култхард анализировал полученный им опыт.

Полный сезон

Но даже несмотря на победу в последней гонке, возвращение "Биг Найджа", не было чем-то впечатляющим. Да и зарплату чемпион требовал весьма большую. По этой причине на сезон 1995 Култхард стал самой разумной кандидатурой на роль постоянного напарника для Хилла.

Однако, место в команде было обеспечено лишь на один сезон. "Железный Френк" уже присмотрел к себе в команду на сезон 1996 звезду Индикара – Жака Вильнёва. А двум действующим пилотам было необходимо показать в 1995, кто из них достойнее оставшегося кокпита.

Начал сезон наш герой вторым местом позади Михаэля Шумахера на первой этапе в Бразилии. Но дальше начался ряд проблем. В одних случаях Дэвида подводила техника, в других – он совершал ошибки сам. К примеру, дважды он терял управление по ходу прогревочного круга.

Два претендента на титул постепенно отрывались вперед. А несколько подиумов, которые таки добыл ДиСи, позволяли рассчитывать не более чем на третью строчку личного зачёта.

Тем не менее, на Гран-при Португалии удача таки улыбнулась Култхарду и он добыл свою первую победу в карьере гонщика Формулы-1. Для любого гонщика это самый важный момент карьеры. То, к чему столько лет шел мальчишка из маленького шотландского города.

Михаэль Шумахер и Дэймон Хилл поливают шампанским победителя гонки - Дэвида Култхарда Getty Images

Однако, по злой иронии, именно в тот момент наш герой узнал, что в конце сезона ему укажут на дверь. На сезон 1996 уже была окончательно утверждена пара пилотов Хилл-Вильнёв.

На последнем этапе календаря был шанс покинуть команду Вильямс на высокой ноте – Дэвид уверенно лидировал в гонке.

Но этим планам было не суждено сбыться – наш герой разбил машину о разделительный барьер, когда пытался заехать на пит-стоп.

McLaren

Не смотря на нестабильные результаты, на нашего героя обратил руководитель Макларена – Рон Дэннис. Именно тогда и появился знаменитый дуэт Хаккинен-Култхард.

Мика Хаккинен и Дэвид Култхард Getty Images

Следует отметить, что тогда команда находилась в довольно тяжелом положении. Длился долгий процесс адаптации к двигателям Мерседес. И на какие-то успехи никто не рассчитывал.

Разве что в знаменитом Гран-при Монако 1996 ДиСи стал одним из трёх гонщиков, которые добрались до финиша. Были неплохие шансы на победу, но по итогу это было лишь второе место.

В 1997 году ситуация стала немного лучше. Хотя основными претендентами на титул были Шумахер и Вильнёв, пилоты Макларена регулярно были рядом с ними. Более того, ДиСи выиграл первую гонку сезона и даже два этапа пробыл лидером чемпионата.

Ключевой момент сезона, а возможно, и всей карьеры Култхарда произошел на последнем этапе. Тот уик-энд в Хересе запомнился, в первую очередь, неудачным тараном "Красного Барона". Некоторые зрители могут вспомнить квалификацию, в которой сразу три пилота показали идентичное время.

На фоне этих событий стала незаметной еще одна драма. Пока Жак Вильнёв хромал к своему титулу на повреждённом болиде, его догнали два пилота Макларена. Поскольку канадца вполне бы устроила и третья позиция, он пустил их вперёд обоих без сопротивления.

А после этого случился внутренний приказ – Дэвид должен пропустить Мику. Рон Дэннис обосновал это тем, что финну уже пора бы открыть счёт победам. И, после недолгих переговоров, шотландец согласился подвинуться.

Мика Хаккинен и Дэвид Култхард в Хересе 1997 Getty Images

Каждая подобная ситуация – это предмет для сложных споров. Сказать "нет" команде – это всегда риск больших последствий в дальнейшем. Но проблема в том, что "послушные" гонщики никогда не становятся чемпионами. Именно этот шаг стал самым главным на пути к статусу пилота номер два.

Оруженосец Хаккинена

Важнейшей переменой сезона 1998 стал переход Эдриана Ньюи в команду Макларен. Эффект не заставил себя ждать, и сразу же "серебряные стрелы" стали доминаторами.

В квалификации гонщики Макларена на 0.7 секунды опередили ближайшего соперника, которым был Михаэль Шумахер. Мика и Дэвид уверенно умчались вперед на своём быстрейшем болиде. А под конец гонки случился еще один эпизод, который окончательно закрепил статус пилотов.

Под финиш нашего героя снова попросили пропустить напарника. Мотивировалось это тем, что финн заехал на свой последний пит-стоп по ошибке, неправильно поняв команду по радио.

Начиная с Аргентины, "Красный Барон" таки бросил вызов "серебряным стрелам". Началась знаменитая эпоха противостояния Шумахер-Хаккинен. Култхард же плавно ушел на фон этой истории.

А самым запомнившимся моментом с участием шотландца стала скандальная Бельгия 1998, о которой я писал подробнее в статье про Шуми.

Хотя формально руководство команды и говорило про некое равенство, тем не менее, весь коллектив был на стороне Мики. Да и Дэвид мог поддерживать темп напарника лишь в отдельных гонках, но никак не на дистанции всего чемпионата.

Шанс всей жизни

Важным моментом этой истории стало Гран-при Австралии 2001, которое поменяло расстановку сил внутри команды. Все перевернула авария Хаккинена. Хотя финн и не пострадал физически, но морально он оказался надломлен. И таким образом, роль первого пилота плавно перешла к Култхарду.

Начинался сезон для Дэвида довольно оптимистично. После четырёх гонок у него было столько же очков, сколько и у "Красного Барона". И у Макларена был темп, минимум равный со скоростью Феррари.

В Испании из-за проблем с трекшн-контролем Дэвид был вынужден стартовать последним, что позволило Михаэлю несколько оторваться. Но в Австрии снова победил ДиСи. Разрыв сократился всего до 4 очков, и на тот момент именно шотландец казался фаворитом чемпионской гонки.

Дэвид Култхард мчится к победе на Гран-при Австрии 2001 Getty Images

Поул в Монако еще больше укрепил чемпионские амбиции. Но длиться им было суждено недолго: в самый важный момент вернувшаяся в Формулу-1 технология снова подвела нашего героя и он опять застрял на круге прогрева, из-за чего откатился в конце строя.

Эффектный прорыв на узких улочках княжества на пятое место все ещё оставлял большие надежды фанатам шотландца. Но дальше Дэвид просто посыпался.

Во второй половине сезона Култхард ни разу не смог финишировать впереди Шумахера. И уже в Венгрии "Красный Барон" оформил титул за четыре этапа до конца. Второе место в личном зачёте стало лучшим результатом за всю карьеру ДиСи.

Оруженосец Райкконена

В сезоне 2002 у нашего героя появился новый финский напарник – Кими Райкконен. Первый год шотландец еще держался впереди на опыте. Однако, в личном зачёте оба гонщика Макларена ни на что не претендовали. Все, чего они смогли добиться – это одна-единственная победа Дэвида всё в том же Монако.

Дэвид Култхард защищает лидерство от атак Михаэля Шумахера на Гран-при Монако 2001 Getty Images

В 2003 году вступили в силу множественные изменения в правила проведения чемпионата мира, которые были нацелены на то, чтобы остановить доминирование Михаэля Шумахера. Чемпионат действительно превратился в хаос.

Но Култхард, несмотря на победу в первой гонке сезона, провёл чемпионат весьма бледно и закончил его аж на седьмой строчке. Всё бы ничего, но в то же время Райкконен вёл сражение за титул и закончил сезон с отставанием всего лишь в 2 очка.

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А сезон 2004 стал для ДиСи последним за рулём Макларена. Провёл его наш герой еще более невзрачно и за весь год даже ни разу не поднялся на подиум

Red Bull

К концу 2004 года завершил своё существование еще один неудачный проект – заводская команда Ягуар, о котором я писал в статье про Эдди Ирвайна

Перед сезоном 2005 "тонущий корабль" был выкуплен австрийским производителем энергетических напитков Red Bull и начал строить свою команду.

Сейчас этот бренд ассоциируется исключительно с группой лидеров, однако тогда коллектив лишь начинал свой путь и был невзрачным середняком. И именно там остаток своей карьеры провёл наш герой.

Машина позволяла бороться лишь в конце очковой зоны. И лишь в Монако 2006, благодаря спорной дисквалификации Шумахера в квалификации и проблемам у Физикеллы и Массы, Култхард смог добыть первый подиум для нового коллектива.

Дэвид Култхард празднует первый подиум для команды Red Bull Getty Images

И снова Ньюи

Несмотря на то, что ДиСи так никогда и не стал чемпионом, именно он был дольше всех связан с Эдрианом Ньюи. На тот момент они уже имели опыт совместной работы в Вильямсе и Макларене.

Далеко не последнюю роль сыграл Дэвид и в переговорах, которые привели к тому, что создатель доминирующих болидов перешел в Ред Булл.

Марк Веббер, Кристиан Хорнен, Эдриан Ньюи и Дэвид Култхард Getty Images

Но, несмотря на столь громкое имя, команда все еще была на стадии фундамента и в сезонах 2007-2008 она так и оставалась середняком.

Прорыв команды в группу лидеров случился лишь в сезоне 2009. Но к тому моменту наш герой закончил карьеру, а его кокпит занял Себастьян Феттель – на тот момент, восходящая звезда автоспорта.

Последней гонкой для Култхарда в Формуле-1 стало Гран-при Бразилии 2008, где он сошел из-за столкновения с Нико Росбергом в первом повороте. Однако, это событие мало кому запомнилось, потому как в центре внимания была трагедия Фелипе Массы.

Из 15 сезонов своей карьеры, целых 11 ДиСи пилотировал технику, созданную великим мастером, а также, на данный момент остаётся единственным пилотом, который сотрудничал с ним в нескольких командах.

После Формулы-1

Пробыв еще один год в роли резервного пилота, Култхард окончательно попрощался с Формулой-1 и перешел в немецкий кузовной чемпионат DTM. На тот момент серия была на некоем пике популярности и ее даже показывали на украинском телевидении.

Но о каких-то успехах речи не шло. За три сезона вместе взятые он набрал лишь 16 очков, а лучшим результатов в гонке стало 5 место. На этом большие выступления ДиСи были закончены.

Тем не менее, связей с автоспортом Дэвид не разорвал. Он начал работать журналистом и комментатором, а также снялся в рекламном ролике, которые известен многим фанатам Формулы-1.

Впервые на Формуле-1?

Помимо всего прочего, ДиСи всё же раз в год надевает шлем и принимает участие в "гонке чемпионов". А в 2014 и 2018 годах ему даже удалось стать победителем в зачёте пилотов.