Первый подиум Феррари, Пиастри воспользовался подарком Ферстаппена: итоги этапа Формулы-1 в Саудовской Аравии

Первый тройной этап Формулы-1 сезона 2025 года закончился. Уик-энд в Джидде получился более насыщенным на события, чем его предшественник, что для нас было только в радость.

Так что, как и в четырех предыдущих случаях, мы собрали все самое интересное за последние три дня, чтобы вам не пришлось искать все это по-отдельности.

Что собирается делать Макс Ферстаппен?

Первая же пресс-конференция перед стартом уик-энда подняла вопрос, который никогда и не опускался: уйдет ли Макс Ферстаппен из Ред Булл?

За последнюю неделю на эту тему было полно новостей:

В пользу Хорнера говорят слова самого Макса.

"Я не собираюсь уходить. Я думаю, что вам нужно сосредоточиться на своей работе, а я сосредоточусь на гонках. Тогда нам не придется думать о каких-то других сценариях".

Max Verstappen's future at Red Bull is put under the spotlight in Thursday's press conference 👇



Even Fernando Alonso has his say... 👀#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/8yYthODPYp — Formula 1 (@F1) April 17, 2025

Кажется, если Макса продолжат спрашивать об этом, он не выдержит и кому-то врежет.

Хотел закрепить успех – попал в две аварии

Прошлый этап в Бахрейне был для Юки Цуноды настоящим прорывом в качестве пилота Ред Булл. Японец финишировал девятым, проиграв Ферстаппену всего 11 секунд. Благодаря этому команда впервые в сезоне закончила гонку в зачетной зоне обеими машинами.

В Джидде Юки наверняка собирался, как минимум, повторить успех прошлой недели. Но все вышло совсем наоборот.

Сначала Цунода разбил болид во второй практике. Одно легкое касание стены – и передняя подвеска сказала "сайонара". А дальнейшее знакомство с другой стеной лишь добило машину.

Несмотря на это, гонщик хорошо выступил в квалификации, показав восьмой результат. Вот только что мог нам показать Цунода во время гонки, мы так никогда и не узнаем. На первом же круге у него произошло столкновение с Пьером Гасли. Абсолютно гоночный инцидент, который выбил обоих пилотов. Они же, к слову, стали единственными, кто не доехал до финиша. Им должно быть обидно.

An opening lap crash, spectacular overtakes and a change of lead in the championship! 👀



Catch up with all the highlights from Saudi Arabia! 🔽#F1 #SaudiArabianGP — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Классическая жара Саудовской Аравии

Опыт предыдущих лет готовил гонщиков к тяжелому этапу не только из-за сложности трека, но и из-за особенных погодных условий.

Пилоты спасались от жары кто как может. Ярче всех выделился Андреа Кими Антонелли: итальянец решил освежиться, кушая лед. Кими Райкконен завершил карьеру в 2021 году, а на статус нового "Айсмена" претендуют сразу двое.

Ice cool down at Mercedes 🥶



Kimi and George are keeping cool before they head out into the Jeddah heat! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/oNV7HUf0Fh — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Kimi Raikkonen: The Iceman

Kimi Antonelli: The Ice Eater pic.twitter.com/jLLyS7LZce — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) April 19, 2025

Стролл-рекордсмен

Кто-то устанавливает рекорды по количеству побед. Кто-то устанавливает рекорды по набору очков. Кто-то становится рекордсменом благодаря своей долговечности. А кто-то Лэнс Стролл.

Во время квалификации произошло историческое событие. Показав шестнадцатое время, канадец покинул квали по итогам первого сегмента. С Лэнсом такое произошло уже в 75-й раз, что стало новым рекордом.

После квалификации Стролл попытался оправдаться.

"Если вы посадите ребят из Макларен в болид Заубера, то они тоже рано или поздно побьют этот рекорд",.

Справедливое замечание. Вот только есть одна проблема, Лэнс – ты не за рулем Заубера, ты управляешь Астон Мартином.

Проблемы Норриса не позволят ему стать чемпионом

Вполне очевидно, что сейчас Ландо Норрис находится в психологической яме, которая не может не влиять на его выступления.

Пока его напарник продолжает побеждать, британец не справляется с давлением, к которому он, похоже, не был готов. И все эти попытки говорить о том, что ему не нужно быть плохим парнем, чтобы стать чемпионом, не работают.

В самый ответственный момент во время третьего сегмента квалификации Норрис разбил болид, не успев при этом установить время – ошибка, которую не могут себе позволить претенденты на чемпионство.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight 😮🔽#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

И хотя во время гонки Ландо смог максимизировать свой результат, финишировав четвертым, это все равно не то, что ждут от него все вокруг и он сам.

Поул ценой в 0,010 секунды

Свободные тренировки настраивали нас на то, что борьба за победу в квалификации будет разворачиваться между представителями Макларен. Этот тезис был верен, но лишь наполовину.

Конкуренцию Пиастри составил не Норрис (у него были другие дела), а Ферстаппен, который не думал, что выиграть поул будет возможно. Но именно это и произошло!

Действующий чемпион сумел вырвать первое стартовое место, опередив соперника всего на 0,010 секунды. И это должно было принести Максу победу в гонке. Если бы не одно "но"...

Max Verstappen stormed to pole at the Jeddah Corniche Circuit 😮‍💨



Ride onboard to experience his @pirellisport pole position lap for yourself! 💨#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/hr5mau2RPH — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Verstappen v Piastri... the epic fight for pole in Jeddah, from the skies 🚁#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/AMitjVo416 — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

Пиастри набрал победный ход

И это "но" произошло в первом повороте на старте Гран-при, когда Ферстаппен, не сумев вписаться в поворот, срезал его. Нидерландец сохранил позицию, не отдав лидерство Пиастри.

Это была критическая ошибка, ведь затем Макс получил 5-секундный штраф. Ред Булл мог этого избежать, сказав своему пилоту отдать позицию сопернику, но этого не произошло.

На финише Пиастри опередил Ферстаппена всего на 2,843 секунды. Так что, если бы не штраф, то Макс мог реально претендовать на первое место и продлить сезон квалификационных побед.

Вместо этого Оскар Пиастри выдал очередное уверенное выступление, без единой ошибки. Как итог: третья победа в сезоне за пять этапов и первое в карьере лидерство в личном зачете. Последний раз австралийский гонщик лидировал в чемпионате в далеком уже 2010 году. Тогда это сделал Марк Уэббер, нынешний менеджер Пиастри.

Прямо сейчас Оскар кажется настоящим кандидатом на титул. Понятно, что это только пятый этап, но австралиец заложил для этого неплохой фундамент.

Юбилейная победа Макларен

Триумф Пиастри создал историю для Макларен. Трасса в Джидде стала для британского коллектива 50-й, на которой побеждали его пилоты. Это абсолютный рекорд Формулы-1.

Удивительно, что у Феррари, которая участвует в "королевских гонках" с самого момента их образования, меньше таких уникальных побед (47).

Первый подиум Феррари в сезоне

Говоря о Скудерии, нельзя не отметить второе главное достижение итальянской команды в нынешнем сезоне.

После квалификации Шарль Леклер выражал недовольство нынешним положением дел, при котором он борется лишь за четвертое место, даже не за подиум, не говоря уже про победы.

И сразу же после этих слов монегаск приехал на подиум – первый для Феррари в 2025 году. Победа в спринте – это, конечно, хорошо. Но она не сравнится с полноценным Гран-при.

Скудерия на удивление не прогадала со стратегией, придержал своего гонщика на трассе, пока все "переобувались". Выдержав паузу, Леклеру сменили шины, которые были примерно на 10 кругов свежее, чем у Джорджа Расселла.

Шарль держал допустимо высокий темп, который в сочетании с более новой резиной позволил ему пройти соперника в борьбе за третье место. К слову, у Расселла были большие проблемы с шинами, он даже переживал, что не сможет доехать до финиша. Но гоночный инженер поспешил успокоить британца – все было в норме.

Что же касается успеха Феррари, то теперь важно развить его в Майами. Главное не сделать это в духе Цуноды.

Самый спокойный подиум сезона

За тем, что происходило после финиша, было довольно неловко наблюдать. Главной причиной этого был инцидент на первом круге, за который Ферстаппен получил штраф.

Макс был явно не согласен с вердиктом стюардов, что он ярко продемонстрировал во время интервью после гонки, сказав буквально пару слов.

Настроение Ферстаппена передалось всем, которые и так были не слишком веселыми: Пиастри уже сравнивают с Райкконеном в плане выражения эмоций, а Леклер все равно недоволен формой Феррари.

Самым активным на подиуме был представитель Макларен, который вышел получать трофей за победу команды. Все остальные были максимально инертными: пока Оскар и Шарль лишь чуть-чуть пообливали друг друга "шампанским", Макс сразу перешел к распитию напитка.

A fantastic drive from @charles_leclerc! 🔥



His first podium of the year! 🏆 pic.twitter.com/Us4u4DW2x6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 20, 2025

"Феррари" этапа: Албона наказали за забытый телефон

Закончим тем, с чего все начиналось, а именно с пресс-конференции перед стартом этапа.

Ферстаппен, Алонсо и Хаджар наказали Албона за забывчивость. Пилот Уильямс ушел с пресс-конференции, забыв там свой телефон. Ранее упомянутая троица воспользовалась моментом, чтобы сделать пару селфи.

Сам Алекс потом в шутку написал: "911, хочу заявить о краже". В следующий раз тайский гонщик дважды перепроверит, где его гаджет.