Український волейболіст може продовжити кар'єру в Росії

Італійська Перуджа і російський Кузбас зацікавлені в послугах українського волейболіста Олега Плотницького.

Про це повідомляє volleynews.it.

Плотницький викупив контракт у своєї нинішньої команди - італійської Монци - і може змінити клуб в найближчому майбутньому.

Зараз гравець перебуває на тренувальному зборі разом з національною командою України і готується до матчів Золотої Євроліги-2019.

Нагадаємо, що в цьому сезоні українець разом з Монцем дійшов до фіналу Кубка виклику, де у вирішальній серії поступився Білогір'ю.

Нагадаємо, Харлан виграла перший відбірковий турнір на Олімпійські ігри-2020.

Джерело - volleynews.it.