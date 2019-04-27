Українська шаблістка Ольга Харлан виграла Гран-прі Сеула в Південній Кореї.

Українка почала виступ відразу в 1/32 фіналу, де перемогла японку Місакі Емуру (15:10), в наступному поєдинку Харлан в напруженій боротьбі вибила француженку Сару Бальзарі (15:14), після виграла в італійки Ірені Веккі (15:13), а в бою за потрапляння в півфінал виявилася сильніше угорки Лізи Пустаі (15: 8).

В 1/4 фіналу наша шаблістка обіграла ще одну представницю Франції Манон Брюне (15:12). У вирішальному ж поєдинку залишила без золотої медалі господиню доріжок Кім Чжі Йон (15:14).

Таким чином Ольга виграла перший Гран-прі сезону, а також перший турнір, який є відбірковим на Олімпійські ігри-2020 на Токіо.

Нагадаємо, Харлан спробувала себе в ролі моделі. Також, Беленюк приміряв татуювання.

Джерело - Чемпіон.