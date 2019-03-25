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Фаворити здобули непрості перемоги. Всі результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:37 693 0
Український клуб зіграв унічию
Фаворити здобули непрості перемоги. Всі результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У всіх парах 1/8 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів зіграні перші матчі.

Усі фаворити здобули перемоги. З номінальних фаворитів не виграв у першому матчі лише Віве Кельце, який задовольнився нічиєю в поєдинку з запорізьким Мотором.

  Читайте також: Люксембург — Україна: анонс і прогноз матчу відбору Євро-2020

Гандбол

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, перші матчі

Рейн-Неккар Левен (Німеччина) - Нант (Франція) 34:32

Мотор (Україна) - Віве Кельце (Польща) 33:33

Загреб (Хорватія) - Вардар (Македонія) 18:27

БГК ім. Мєшкова (Білорусь) - Фленсбург (Німеччина) 28:30

Спортінг (Португалія) - Веспрем (Угорщина) 28:30

Вісла Плоцьк (Польща) - Пік Сегед (Угорщина) 20:22

Нагадаємо, що ПСЖ (Франція) і Барселона (Іспанія), як переможці групової стадії, відразу кваліфікувалися до 1/4 фіналу.

Матчі-відповіді 1/8 фіналу відбудуться 30 - 31 березня.

Нагадаємо, оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020.

Джерело - Чемпіон.

#Мотор, #гандбол, #Ліга чемпіонів
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