Ярмоленко, Буяльський та інші: Динамо оприлюднило заявку на матч-відповідь з Пафосом

Київське Динамо оприлюднило заявку на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса.

Про це інформує сайт чемпіона України.

Повідомляється, що спершу команда подолала українсько-польський кордон та дісталася до польського міста Жешув, а далі чартерним рейсом вилетіла до Міжнародного аеропорту міста Пафос.

Звідти динамівці переїхали до Лімассола і врешті заселилися до готелю близько одинадцятої вечора, провівши півдня у дорозі.

На матч з Пафосом динамівці прибули у такому складі:

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс;

Захисники: Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко;

Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Брагару, Михайленко;

Форварди: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко.

Матч відбудеться 12 серпня в кіпрському Лімассолі і розпочнеться о 20:00 за київським часом.

В Україні матч транслюватиме канал "2+2", а також гру можна подивитися на платформі "Київстар ТБ", які наживо транслювали першу гру команд.

Нагадаємо, перший поєдинок між Динамо та Пафосом відбувся 5 серпня у польському Любліні. Підопічні Олександра Шовковського зазнали мінімальної поразки з рахунком 0:1.

Також повідомлялося, що всі квитки на гостьовий сектор Динамо у матчі-відповіді проти Пафоса продано.

У разі перемоги над Пафосом, Динамо зустрінеться у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів із переможцем пари Лех – Црвена Звезда.

У разі поразки кияни вирушать до четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграють із переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше визначилася бригада арбітрів на матч-відповідь Динамо та Пафоса.