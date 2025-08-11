Ярмоленко, Буяльський та інші: Динамо оприлюднило заявку на матч-відповідь з Пафосом
Київське Динамо оприлюднило заявку на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса.
Про це інформує сайт чемпіона України.
Повідомляється, що спершу команда подолала українсько-польський кордон та дісталася до польського міста Жешув, а далі чартерним рейсом вилетіла до Міжнародного аеропорту міста Пафос.
Звідти динамівці переїхали до Лімассола і врешті заселилися до готелю близько одинадцятої вечора, провівши півдня у дорозі.
На матч з Пафосом динамівці прибули у такому складі:
Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко, Суркіс;
Захисники: Тимчик, Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Вівчаренко, Біловар, Захарченко;
Півзахисники: Ярмоленко, Буяльський, Піхальонок, Кабаєв, Шапаренко, Бражко, Волошин, Яцик, Торрес, Брагару, Михайленко;
Форварди: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко.
Матч відбудеться 12 серпня в кіпрському Лімассолі і розпочнеться о 20:00 за київським часом.
В Україні матч транслюватиме канал "2+2", а також гру можна подивитися на платформі "Київстар ТБ", які наживо транслювали першу гру команд.
Нагадаємо, перший поєдинок між Динамо та Пафосом відбувся 5 серпня у польському Любліні. Підопічні Олександра Шовковського зазнали мінімальної поразки з рахунком 0:1.
Також повідомлялося, що всі квитки на гостьовий сектор Динамо у матчі-відповіді проти Пафоса продано.
У разі перемоги над Пафосом, Динамо зустрінеться у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів із переможцем пари Лех – Црвена Звезда.
У разі поразки кияни вирушать до четвертого раунду кваліфікації Ліги Європи, де зіграють із переможцем пари Хамрун Спартанс (Мальта) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).
Раніше визначилася бригада арбітрів на матч-відповідь Динамо та Пафоса.