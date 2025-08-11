УЄФА позбавила англійський клуб місця у Лізі Європи

В УЄФА ухвалили рішення щодо участі Крістал Пелас у Лізі Європи сезону-2025/26.

Про це повідомляє The Athletic.

Англійський клуб програв справу в Спортивному арбітражному суді (CAS) і буде виступати в Лізі конференцій, замість Ліги Європи. Переможці Кубка Англії не змогли виконати вимоги щодо багатоклубної власності до 1 березня 2025 року.

У рішенні наголошується, що колишній акціонер "орлів" Джон Текстор, який також володіє французьким Ліоном, мав вирішальний вплив на обидва клуби під час перевірки УЄФА

І хоч він у підсумку все ж продав англійський клуб, але це не вплинуло на рішення від УЄФА. Місце Кристал Пелеса в ЛЄ посяде Ноттінгем Форест.

Зазначимо, що напередодні Пелес завоювали ще один трофей - Суперкубок Англії. "Орли" у серії пенальті переграли Ліверпуль.

Нагадаємо, Ліону, незважаючи на фінансові проблеми, вдалося зберегти місце в Лізі 1.