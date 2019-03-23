Мотор зіграв унічию з Віве Кельце у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Гандбольний клуб Мотор зіграв перший матч в рамках плей-оф елітного дивізіону Ліги чемпіонів.

Запорізька команда приймала на своєму майданчику польський Віве Кельце. Матч завершився внічию, з рахунком 33:33.

Найбільш результативним гравцем поєдинку став представник польської команди Лука Чіндрич, який забив 8 голів. Найкращим за результативністю в складі Мотора став Артем Козакевич (7 м'ячів).

Ліги чемпіонів

Перший матч 1/8 фіналу

23 березня

Мотор (Україна) - Віве Кельце (Польща) - 33:33 (16:16, 17:17).

Матч-відповідь, в якому визначиться володар путівки в 1/4 фіналу, відбудеться в суботу, 30 березня.

Джерело - Чемпіон.