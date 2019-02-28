Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020

Чоловіча збірна України з гандболу оголосила заявку на матчі відбору на Євро-2020.

Про це повідомляє сайт Федерації гандболу України

До вашої уваги список гравців, які захищатимуть кольори національної збірної.

Воротарі: Геннадій Комок, Антон Терехов (обидва — Мотор), Антон Деревянкін (ZTR).

Польові гравці: Станіслав Жуков (Гуммерсбах, Німеччина), Сергій Онуфрієнко (Шартр, Франція), Станіслав Плясун (Шаля, Словаччина). Владислав Остроушко (Єврофарм Работнік, Македонія), Олександр Кириленко (КОКС, Фінляндія), Павло Гурковський (Келераші, Румунія). Олександр Южбабенко (Спартак, Росія), Роман Чичикало (Заглембе-Любін, Польща), Дмитро Горіга (Погонь Щецин, Польща), Дмитро Дорощук, Владислав Донцов, Артем Козакевич, Юрій Кубатко, Захар Денисов (усі — Мотор). Андрій Акименко, Олександр Тільте, Дмитро Ільченко (всі - ZTR), Дмитро Тютюнник, Євген Жук (обидва — ЗНТУ-ЗАС).

Всього викликано 22 гандболісти. Збір розпочнеться 4 квітня. Матч проти Фарерських островів відбудеться 10 квітня в Києві, а 13 квітня - в гостях у Фарер.

Зараз Україна посідає друге місце в групі, відстаючи від Данії на 2 очки.

Нагадаємо, Мотор гарантував вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А лідер Мотора став одним з найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.

Джерело - ФГУ.