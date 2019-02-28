Мій профіль

Барселона розгромила Реал у півфіналі Кубка Іспанії

Вчора 23:51 981
Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. ВІДЕО
Сьогодні 08:43 1082
Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020
Сьогодні 08:03 367
Реал - Барселона 0:3. Як це було
Вчора 23:50 3595
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО
Вчора 13:58 561
Світоліна: Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі
Вчора 13:36 1347
Сидорчук написав листа полоненим морякам від імені Динамо. ФОТО
Вчора 12:07 671 2
Шошина перемогла першу сіяну на турнірі в Франції
Вчора 09:23 2331
Реал - Барселона: анонс і прогноз матчу-відповіді Кубку Іспанії
Вчора 06:48 756
Визначили склад жіночої збірної України на чемпіонат світу
26.02.2019 22:05 1709
Навколо спорту
Блоги
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:23 509
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:40 1286
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:17 793
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
Вчора 20:58 518
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:39 745
Розгроми в Ель Класіко. Найбільші перемоги Реала та Барселони. ВІДЕО
Розгроми в Ель Класіко. Найбільші перемоги Реала та Барселони. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 19:01 758
Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО
Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 18:30 1097
Екс-футболісту Динамо та Мілана виповнився 41 рік. ВІДЕО
Екс-футболісту Динамо та Мілана виповнився 41 рік. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:27 1140
Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського - Владислав Ващук. ВІДЕО
Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського - Владислав Ващук. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:55 851
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:58 561
Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол
Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол Андрій Твердохліб
Вчора 13:28 868
Динамо знищило Зорю, а Карпати Ворсклу. Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ
Динамо знищило Зорю, а Карпати Ворсклу. Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ Валерій Ручка
Вчора 07:50 3248
Зупини Лося. Автомобіль Суркіса потрапив у скандальну програму. ВІДЕО
Зупини Лося. Автомобіль Суркіса потрапив у скандальну програму. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 06:30 6931 1
Потенційний новачок Шахтаря: новий Неймар чи переоціненний бразильський талант? ВІДЕО
Потенційний новачок Шахтаря: новий Неймар чи переоціненний бразильський талант? ВІДЕО Максим Буйдин
26.02.2019 20:00 1234
Дружина українського півзахисника зводить з розуму своїми формами. ФОТО
Дружина українського півзахисника зводить з розуму своїми формами. ФОТО Максим Буйдин
26.02.2019 19:32 1974
Хорватський Шапаренко: що вміє потенційний новачок Динамо. ВІДЕО
Хорватський Шапаренко: що вміє потенційний новачок Динамо. ВІДЕО Максим Буйдин
26.02.2019 17:45 2391
Супер-гол Вербича у матчі з Зорею. ВІДЕО
Супер-гол Вербича у матчі з Зорею. ВІДЕО Максим Буйдин
26.02.2019 15:23 1004
10 років тому Кравець оформив пам'ятний дубль у ворота Валенсії. ВІДЕО
10 років тому Кравець оформив пам'ятний дубль у ворота Валенсії. ВІДЕО Максим Буйдин
26.02.2019 14:20 858
Футбік: Як Караваєв пропустив між ніг від володаря Золотого м'яча. ВІДЕО
Футбік: Як Караваєв пропустив між ніг від володаря Золотого м'яча. ВІДЕО Валерій Ручка
26.02.2019 07:20 1447
Зірка російського ММА дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу. ВІДЕО
Зірка російського ММА дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу. ВІДЕО Максим Буйдин
25.02.2019 19:59 1156
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:41 Бокс Команда Усика не отримала відповіді від Повєткіна про бій 768
09:29 Футбол Ліверпуль здобув найбільшу перемогу в сезоні 611
09:11 Футбол Зінченко зробив більше всіх торкань у матчі з Вест Гемом 1637
08:55 Футбол Швед: Хет-трик присвятив дружині та донці 555
08:43 Футбол Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. ВІДЕО 1082
08:27 Футбол Мессі частіше всіх перемагав Реал на Сантьяго Бернабеу 420
08:03 Гандбол Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020 367
07:23 Блог Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО 509
06:40 Футбол Захисник Тоттенгема забив епічний автогол у матчі проти Челсі. ВІДЕО 824
00:40 Баскетбол Юта - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 1032
00:30 Баскетбол Маямі - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 1174
00:29 Баскетбол Гравець НБА закинув м'яч у власний кошик. ВІДЕО 1283
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 32975
27 Лютого 2019
23:51 Футбол Барселона розгромила Реал у півфіналі Кубка Іспанії 981
23:50 Футбол Реал - Барселона 0:3. Як це було 3595
23:40 Блог Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО 1286
23:37 Футбол Донбас мінімально обіграв Кременчук і виграв регулярний чемпіонат УХЛ 607
23:22 Футбол Пряма трансляція Реал - Барселона: ОНЛАЙН 2595
23:17 Блог Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО 793
23:14 Футбол Зозулі не відмінять жовту картку за гол рукою 623
22:54 Хокей Білий Барс закинув три сухих шайби у ворота Динамо 489
22:36 Футбол На матч Ліги Європи Динамо - Челсі розпродані всі квитки 764
22:15 Футбол Шість гравців Динамо потрапили до символічної збірної туру УПЛ 703
21:50 Хокей Дніпро всуху обіграв Крижаних Вовків в останньому матчі регулярного чемпіонату 622
21:30 Футбол Кубок Іспанії. Реал - Барселона: стартові склади команд 1159

Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020

Сьогодні 08:03 367 0
Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020

Чоловіча збірна України з гандболу оголосила заявку на матчі відбору на Євро-2020.

Про це повідомляє сайт Федерації гандболу України

До вашої уваги список гравців, які захищатимуть кольори національної збірної.

Воротарі: Геннадій Комок, Антон Терехов (обидва — Мотор), Антон Деревянкін (ZTR).

Польові гравці: Станіслав Жуков (Гуммерсбах, Німеччина), Сергій Онуфрієнко (Шартр, Франція), Станіслав Плясун (Шаля, Словаччина). Владислав Остроушко (Єврофарм Работнік, Македонія), Олександр Кириленко (КОКС, Фінляндія), Павло Гурковський (Келераші, Румунія). Олександр Южбабенко (Спартак, Росія), Роман Чичикало (Заглембе-Любін, Польща), Дмитро Горіга (Погонь Щецин, Польща), Дмитро Дорощук, Владислав Донцов, Артем Козакевич, Юрій Кубатко, Захар Денисов (усі — Мотор). Андрій Акименко, Олександр Тільте, Дмитро Ільченко (всі - ZTR), Дмитро Тютюнник, Євген Жук (обидва — ЗНТУ-ЗАС).

Всього викликано 22 гандболісти. Збір розпочнеться 4 квітня. Матч проти Фарерських островів відбудеться 10 квітня в Києві, а 13 квітня - в гостях у Фарер.

Зараз Україна посідає друге місце в групі, відстаючи від Данії на 2 очки.

Нагадаємо, Мотор гарантував вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А лідер Мотора став одним з найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів.

Джерело - ФГУ.

#гандбол, #Чемпіонат Європи 2020, #Євро-2020, #Україна, #Мотор, #ZTR
Коментарі ()