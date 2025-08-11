Не варто кидати його в пекло: ексчемпіон світу – про потенційний бій Усика та Ітауми

Колишній чемпіон світу Рой Джонс-молодший вважає, що Мозесу Ітаумі (12-0, 10 KO) зарано думати про бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його коментар публікує The Ring.

"Ітаума – це справжній талант, але його потрібно розвивати поступово. Не варто кидати його в пекло. Усик зараз – це пекло. Не можна кидати його до вовків занадто рано. Подивіться, що сталося з Джаредом Андерсоном, коли його занадто швидко кинули в бій", – заявив Рой Джонс.

Також він додав, що бій проти Діліана Вайта буде тестом для Мозеса Ітауми.

"Бій проти Вайта багато скаже про Ітауму. Це чудовий тест для нього, але він точно має всі необхідні якості для молодого бійця. Ітаума незабаром може увійти до п’ятірки найкращих у важкій вазі", – підсумував Рой Джонс.

Поєдинок Вайта та Ітауми відбудеться 16 серпня в Ер-Ріяді. Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.

Раніше Ітаума заявляв, що не готовий до поєдинків з Усиком та Паркером. Земляк Мозеса Тоні Белью, який програвав Усику, заявив, що Ітаумі не варто битися з українцем.