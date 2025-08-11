Гречко зі світовим рекордом виграла золото Всесвітніх ігор-2025, Яковлева – срібна призерка

Українки Софія Гречко та Анна Яковлева посіли два перші місця подіуму на Всесвітніх іграх 2025 року.

Сьогодні, 11 серпня, у китайському Ченду відбувся фінальний заплив на 400 м у ластах серед жінок, у якому виступили Гречко та Яковлева.

Три чверті дистанції лідирувала "нейтральна" спортсменка з Росії Єлизавета Купрессова, у той час як обидві українки пливли одразу за нею.

Проте за сто метрів до фінішу Яковлева та Гречко випередили росіянку, відкинувши її на третє місце. Статус чемпіонки Всесвітніх ігор-2025 українські спортсменки розіграли на останніх 50 м дистанції. У підсумку Софія випередила землячку на 0,39 та виграла цей заплив. Анні довелося задовільнятися статусом срібної призерки.

Більше того, Гречко не тільки виграла золоту медаль турніру, вона ще й встановила новий світовий рекорд – 3:11,88.

Всесвітні ігри-2025. Плавання у ластах. Жінки. 400 м

Софія Гречко (Україна) – 3:11,88 с; Анна Яковлева (Україна) +0,39; Єлизавета Купрессова (Росія) +2,23.

Результати запливу на 400 м у ластах серед жінок

Нагадаємо, що для Софії Гречко це вже друге золото Всесвітніх ігор-2025. Раніше вона перемогла у запливі на 200 м.

Зазначимо, що Гречко та Яковлева доєдналися до медального здобутку України, який раніше "відкрили" Артур Артамонов, Анастасія Макаренко та Софія Ламах.