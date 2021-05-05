Челсі - Реал онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів прийматиме мадридський Реал. Гра відбудеться в середу, 5 травня, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку в ефірах телеканалів Футбол 2 і Воля Футбол. Також онлайн матч Челсі - Реал дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Перший матч у Мадриді завершився нічиєю - 1:1. Першим фіналістом ЛЧ став Манчестер Сіті, який напередодні переміг ПСЖ (2:0).