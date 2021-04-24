Дніпро-1 - Минай: онлайн-трансляція матчу 23 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 приймає Минай у 23 турі Української Прем'єр-ліги. Гра відбудеться в суботу, 24 квітня, о 17:00.

Пряма трансляція поєдинку в ефірі телеканалу Уніан. Також онлайн матч Дніпро-1 - Минай наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Матч першого кола в Ужгороді завершився перемогою господарів поля (3:2). У 22 турі Дніпро-1 розписав гостьову нічию з Колосом (1:1), а Минай переміг Десну (3:1). У пропущеному матчі 1 туру, який відбувся 21 квітня, закарпатці програли Львову (1:0). Дніпро-1 із 26 очками посідає 8 сходинку в турнірній таблиці УПЛ. У Миная - 18 очок і останнє місце в чемпіонаті.