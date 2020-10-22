Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ворскла номінально вдома прийматиме Шахтар у центральній грі 7 туру української Прем'єр-ліги.

Матч заплановано на суботу, 24 жовтня, о 14:00, на стадіоні імені Баннікова в Києві (з чим полтавці категорично не погоджуються). Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2. Також онлайн матч Ворскла - Шахтар дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Команди посідають 2 та 3 місця відповідно. В активі полтавців 14 очок, у гірників на 2 менше. У 6 турі Ворскла мінімально перемогла Олімпік (0:1), а Шахтар розгромив Львів (5:1).

Нагадаємо, Шахтар із перемоги стартував у Лізі чемпіонів, несподівано перемігши Реал на його полі.