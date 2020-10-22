Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 7 турі української Прем'єр-ліги вдома прийматиме Олександрію.

Матч відбудеться в суботу, 24 жовтня, о 17:00, на НСК Олімпійському (без глядачів - Чемпіон). Пряма трансляція на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - Олександрія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Динамо з 14 очками очолює турнірну таблицю УПЛ. У Ворскли, яка посідає 2 сходинку, такаж кількість очок. Шахтар посідає 3 сходинку, набравши 12 очок. Олександрія розташувалася на 8 місці, маючи в активі 9 очок.

У 6 турі Динамо в гостях перемогло Рух (0:2), а Олександрія в шаленому матчі виграла в Інгульця (4:3).

Нагадаємо, підопічні Луческу невдало розпочали виступи в лізі чемпіонів. У 1 турі кияни вдома програли Ювентусу (0:2).