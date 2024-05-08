Тухель — про матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: Реал має трохи більше шансів

Джерело - Mundo Deportivo.

Головний тренер німецької Баварії Мюнхен Томас Тухель вважає, що іспанський Реал Мадрид має трохи більше шансів на перемогу в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це німецький фахівець розповів на передматчевій пресконференції.

"Ми провели дуже хороший перший матч, але, на жаль, не виграли. Враховуючи, що Реал грає вдома, його шанси трохи вищі. Скажімо, 51 на 49 у відсотковому співвідношенні.

Безумовно, це один з найбільших клубів у світі, але й ми також великий клуб. Тому на нас чекає відмінний матч. Ми тут, щоби вийти у фінал. Ми змагатимемося за путівку на "Вемблі". Цим все сказано", — заявив Тухель.

Поєдинок Реал — Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. У першій грі команди не визначили сильнішого — 2:2.

У іншій півфінальній парі Боруссія Дортмунд переграла ПСЖ та вийшла до фіналу ЛЧ вперше за 11 років. Фінал Ліги чемпіонів цього сезону проведуть 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Напередодні Реал розгромив Кадіс у Ла Лізі та став чемпіоном Іспанії. Баварія в межах 32 туру Бундесліги зазнала поразки від Штутгарта.