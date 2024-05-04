Баварія програла Штутгарту, Боруссія Д розгромила Аугсбург: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

В межах 32 туру Бундесліги з футболу сезону-2023/2024 відбулися 4 поєдинки.

Третя команда чемпіонату Штутгарт перемогла Баварію. Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Боруссія Дортмунд не залишила шансів для Аугсбурга — 5:1.

Вердер розписав бойову нічию з Боруссією Менхенгладбах — 2:2.

Вольфсбург розгромно переміг аутсайдера ліги Дармштадт. Гра завершилась з рахунком 3:0.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

32 тур, 4 травня

Штутгарт — Баварія 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 — 29 Стергіу, 1:1 — 37 Кейн (пен), 2:1 — 83 Чон У Йон, 3:1 — 90+3 Сілас

Боруссія Д — Аугсбург 5:1 (4:1)

Голи: 1:0 — 4 Мукоко, 2:0 — 20 Мален, 3:0 — 29 Мукоко, 3:1 — 32 Варгас, 4:1 — 34 Ройс, 5:1 — 64 Нмеча

Вердер — Боруссія М 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 — 8 Гак, 1:1 — Вольтемаде 45, 2:1 — Вольтемаде 65, 2:2 — Нойгаус 90+1

Вольфсбург — Дармштадт 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 8 Віммер, 2:0 — 11 Вінд, 3:0 — 90+3 Черни

5 травня відбудеться ще один матч чемпіонату:

Кельн — Фрайбург. 19:30

Нагадаємо, напередодні Лейпциг не зміг втримати перемогу над Гоффенгаймом.

Раніше стало відомо, що легендарний футболіст Боруссії Дортмунд Марко Ройс покине команду після завершення поточного сезону.