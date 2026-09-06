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Труа пропустив 6 м'ячів, Ренн завдяки автоголу переміг Анже у 3-му турі Ліги 1

Софія Кулай — 6 вересня 2026, 20:12
Труа пропустив 6 м'ячів, Ренн завдяки автоголу переміг Анже у 3-му турі Ліги 1

Відбулися два із трьох поєдинків, які заплановані на неділю, 6 вересня, у межах 3-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

У першому із них Старсбур розніс Труа, наколотивши у ворота господарів аж шість голів.

Тоді як у протистоянні Анже – Ренн тріумфували гості. Перемогу приніс автогол мавританського захисника Жордана Лефора.

Також у недільній програмі відбудеться дуель Марселя та Парижа. Початок – о 21:45 (за київським часом).

Чемпіонат Франції – Ліга 1
3-й тур, 6 вересня

Труа – Страсбур 2:6 (1:2)

Голи: 1:0 – 9 Міль, 1:1 – 40 Ортега, 1:2 – 42 Соуза, 1:3 – 57 Рейна, 1:4 – 85 Амо-Амеяу, 1:5 – 88 Амо-Амеяу, 1:6 – 90+2 Гардер, 2:6 – 90+5 Ле Дуарон

Анже – Ренн 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 9 Франковський, 0:2 – 17 Лефор (авт.), 1:2 – 35 Аркю

Марсель – ФК Париж (21:45)

Турнірна таблиця Ліги 1 2026/27
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Ще три поєдинки 3-го туру французької першості відбулися 5 вересня.

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