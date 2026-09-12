Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Страсбург зіграв унічию з Монако у 4 турі Ліги 1

Олександр Булава — 12 вересня 2026, 20:17
Страсбург зіграв унічию з Монако у 4 турі Ліги 1

У суботу, 12 вересня, відбувся ряд матчів 4 туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

У стартовій зустрічі ігрового дня Страсбург вдома втратив перемогу в поєдинку з Монако. Монегаски зрівняли рахунок після влучного удару Паріса Бруннера.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
4 тур, 12 вересня

Страсбург – Монако: 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 52 Сане (автогол), 1:1 – 72 Бруннер

21:45 Гавр – Анже

21:45 Лор'ян – Тулуза

21:45 Осер – Ніцца

21:45 ФК Париж – Ліон

Турнірна таблиця Ліги 1

Standings provided by Sofascore

Напередодні Ренн завдяки дебютному голу Томассона здобув звитягу над Марселем.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Чемпіонат Франції, Ліга 1

Ренн завдяки дебютному голу Томассона здобув звитягу над Марселем у 4-му турі Ліги 1
Труа пропустив 6 м'ячів, гольова перестрілка Марселя та Парижа у 3-му турі Ліги 1
Ніцца поділила очки з Ле-Маном, Гавр у меншості поступився Бресту в 3 турі Ліги 1
Ліон переконливо обіграв Осер, Монако відібрав очки у ПСЖ у 3-му турі Ліги 1
Лілль завдяки дебютному голу літнього новачка обіграв Тулузу у 3-му турі Ліги 1

Останні новини