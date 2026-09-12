Страсбург зіграв унічию з Монако у 4 турі Ліги 1

У суботу, 12 вересня, відбувся ряд матчів 4 туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

У стартовій зустрічі ігрового дня Страсбург вдома втратив перемогу в поєдинку з Монако. Монегаски зрівняли рахунок після влучного удару Паріса Бруннера.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

4 тур, 12 вересня

Страсбург – Монако: 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 52 Сане (автогол), 1:1 – 72 Бруннер

21:45 Гавр – Анже

21:45 Лор'ян – Тулуза

21:45 Осер – Ніцца

21:45 ФК Париж – Ліон

Турнірна таблиця Ліги 1

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Напередодні Ренн завдяки дебютному голу Томассона здобув звитягу над Марселем.