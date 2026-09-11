Ренн завдяки дебютному голу Томассона здобув звитягу над Марселем у 4-му турі Ліги 1

У п'ятницю, 11 вересня, Ренн мінімально переграв Марсель в межах четвертого туру Ліги 1.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

"Червоно-чорним" вистачило для звитяги одного голу від Томассона на 52-й хвилині. Варто відзначити, що це його дебютний м'яч у складі Ренна, до якого він доєднався влітку цього року із Ланса.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

4-й тур, 11 вересня

Ренн – Марсель 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 52 Томассон.

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Нагадаємо, що раніше Ніцца поділила очки з Ле-Маном, Гавр у меншості поступився Бресту в 3 турі