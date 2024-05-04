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Ренн вирвав перемогу над Мецом, Монако розгромив Клермон: результати матчів 32 туру Ліги 1

Сьогодні 22:34 206 0
Ренн вирвав перемогу над Мецом, Монако розгромив Клермон: результати матчів 32 туру Ліги 1
#Клермон, #Мец, #Монако, #Ренн, #Страсбур, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

4 травня у 32 турі французької Ліги 1 Гавр переміг Страсбур, Монако святкував впевнену перемогу над Клермоном, Ренн вирвав перемогу над Мецом.

Чемпіонат Франції — Ліга 1 
32 тур, 4 травня

Гавр — Страсбур 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 24 Кехта, 2:0 — 65 Кехта, 2:1 — 86 Шільбер, 3:1 — 90+5 Аю

Монако — Клермон 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 — 16 Мінаміно, 1:1 — 34 Чам, 2:1 — 37 Емболо, 3:1 — 57 Бен Єддер, 4:1 — 87 Бен Єддер

Мец - Ренн 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 17 Мікаутадзе, 1:1 - 23 Гуірі, 2:1 - 45 Діалло, 2:2 - 73 Буріжо (пен), 2:3 - 90+2 Калімуендо

4 травня відбудеться ще один матч Ліги 1:

22:00. Брест — Нант

Нагадаємо, напередодні Монпельє здолав Тулузу в поєдинку з двома вилученнями.

У 31 турі чемпіонату Франції Монако на виїзді програв Ліону, що дозволило ПСЖ достроково стати чемпіоном Франції.

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