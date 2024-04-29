Джерело - Чемпіон.

У межах 31 туру чемпіонату Франції з футболу сезону-2023/2024 Монако на виїзді програв Ліону.

Даний результат зіграв на користь лідеру чемпіонату ПСЖ, який через втрату очок монегасків, достроково став чемпіоном Франції.

Чемпіонат Франції — Ліга 1

31 тур, 28 квітня

Ліон — Монако 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 — 1 Бен Єддер, 1:1 — 22 Ляказетт, 2:1 — 26 Бенрахма, 2:2 — 60 Бен Єддер, 3:2 — 84 Фофана

Отже, ПСЖ в 12 раз став чемпіоном Франції. Для парижан це 9 титул за останні 11 років. Гегемонію клубу вдавалось перервати лише у 2017 та 2021 роках. Тоді чемпіонами ставали Монако та Лілль відповідно.