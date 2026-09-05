Ніцца поділила очки з Ле-Маном, Гавр у меншості поступився Бресту в 3 турі Ліги 1

У суботу, 5 вересня, відбулися три матчі 3-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

Лор'ян вдалося переграти Ланс завдяки одному голу, який забив Коне на 54-й хвилині.

Гавру після пропущеного м'яча від Думбії на 12-й хвилині довелося догравати вдесятьох у другій половині зустрічі з Брестом внаслідок вилучення Мванги. Думбія згодом оформив дубль, а Фофана зумів відквитати один гол, реалізувавши пенальті.

А от Ніцца й Ле-Ман розписали мирову. Команди обмінялися голами ще у першому таймі, й більше рахунок не змінювався.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

3-й тур, 5 вересня

Ланс – Лор'ян 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 54 Коне.

Гавр – Брест 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 12 Думбія (пенальті), 0:2 – 51 Думбія, 1:2 – 79 Фофана (пенальті).

Ніцца – Ле-Ман 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 13 Бурабаа, 1:1 – 44 Вахі.

Нагадаємо, що раніше в третьому турі Ліон переконливо обіграв Осер, а Монако відібрав очки у ПСЖ.