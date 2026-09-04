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Ліон переконливо обіграв Осер у 3-му турі Ліги 1

Софія Кулай — 4 вересня 2026, 22:03
Ліон переконливо обіграв Осер у 3-му турі Ліги 1

У п'ятницю, 4 вересня, заплановані два матчі 3-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

У першому із них Ліон впевнено обіграв Осер у поєдинку із двома незарахованими голами.

У ще одній зустрічі ПСЖ Іллі Забарного зіграє проти Монако. Український центральний захисник розпочне гру на лаві запасних.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
3-й тур, 4 вересня

Ліон – Осер 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 28 Бахер, 2:0 – 31 Атекама, 2:1 – 42 Арчер, 3:1 – 53 Нуама.

ПСЖ – Монако (22:05)

Турнірна таблиця Ліги 1 2026/27
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Нагадаємо, що 3 вересня Лілль завдяки дебютному голу літнього новачка обіграв Тулузу у 3-му турі французької першості.

Додамо, що 5 вересня відбудуться ще три поєдинки туру: Ланс – Лор'ян (о 18:15 за київським часом), Гавр – Брест (о 21:45) та Ніцца – Ле Ман (о 21:45).

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