Ліон переконливо обіграв Осер у 3-му турі Ліги 1
У п'ятницю, 4 вересня, заплановані два матчі 3-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.
У першому із них Ліон впевнено обіграв Осер у поєдинку із двома незарахованими голами.
У ще одній зустрічі ПСЖ Іллі Забарного зіграє проти Монако. Український центральний захисник розпочне гру на лаві запасних.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
3-й тур, 4 вересня
Ліон – Осер 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 28 Бахер, 2:0 – 31 Атекама, 2:1 – 42 Арчер, 3:1 – 53 Нуама.
ПСЖ – Монако (22:05)
Нагадаємо, що 3 вересня Лілль завдяки дебютному голу літнього новачка обіграв Тулузу у 3-му турі французької першості.
Додамо, що 5 вересня відбудуться ще три поєдинки туру: Ланс – Лор'ян (о 18:15 за київським часом), Гавр – Брест (о 21:45) та Ніцца – Ле Ман (о 21:45).