Довбик – найкращий футболіст України 2023 року

Джерело - Чемпіон.

Рік, що минає, був багатим на футбольні події. Збірна України до останньої секунди кваліфікації Євро-2024 претендувала на прямий вихід на турнір, а в топових європейських чемпіонатах і клубах додалося наших "легіонерів", які щовихідних тішать нас яскравою та впевненою грою.

Редакція сайту Champion.com.ua підбиває футбольні підсумки 2023-го, презентуючи 8 найкращих українських футболістів.

8. Андрій Лунін (Реал Мадрид)

24-річний воротар не перестає дивувати своїм прагненням здобути звання "першого номера" 14-разового володаря Кубка чемпіонів. Подорожі по орендах змінювалися глухим місцем на лаві запасних, за плечима Тібо Куртуа, проте нині (після серйозної травми бельгійця) Лунін може сподіватися, що понад 5 років у Реалі зрештою подарують йому статус залізно основного голкіпера команди.

В поточному сезоні Андрій провів за "вершкових" 9 матчів у всіх турнірах, 7 із яких - в останніх 9. Тож є надія, що українець виграє конкуренцію в Кепи Аррісабалаґи, орендованого з Челсі.

7. Олександр Зінченко (Арсенал Лондон)

Номінальний лівий захисник "канонірів" нерідко отримує шквал критики за невпевнену гру в обороні, проте залишається основним і навіть ключовим виконавцем у системі Мікеля Артети, виконуючи важливу роботу у фазі побудови атак команди, котра всерйоз другий сезон поспіл претендує на перемогу в АПЛ.

Листопадовий гол Зінченка у ворота Бьорнлі в стилі Паоло Ді Каніо згадуватимуть іще довго. Як і не забудуть вересневий забитий м'яч збірній Англії.

6. Анатолій Трубін (Бенфіка)

Основний воротар збірної України U-21 на Євро-2023, де підопічні Руслана Ротаня сягнули аж півфіналу, чим здобули історичну перепустку на олімпійський футбольний турнір.

У серпні перейшов із Шахтаря до португальської Бенфіки, де майже відразу забрав собі місце головного голкіпера й досі не відпускав. На тлі невиразної гри лісабонців у цьому сезоні Трубін виглядає світлою плямою, часто своїми сейвами рятуючи для команди перемоги в матчах. Просто згадайте його феноменальний виступ у грі проти Інтера в Лізі чемпіонів.

5. Ілля Забарний (Борнмут)

Вихованець київського Динамо на початку року перейшов до клубу АПЛ, ставши найдорожчим трансфером "біло-синіх" в історії. У Борнмуті Забарний є основним центральним захисником і демонструє впевнену холоднокровну гру.

Нещодавно медіаслужба клубу навіть присвятила Іллі окрему відеонарізку.

4. Віктор Циганков (Жирона)

Ще один вихованець Динамо, який залишив рідний клуб на початку 2023 року. Й відразу став своїм у Каталонії: 3 голи та 6 асистів у другій половині минулого сезону Ла Ліги, 3 голи та 3 асисти - у цьому. Оформити більше результативних дій атакувальному півзахисникові заважають травми.

А його нова зв'язка з Артемом Довбиком і сенсаційне лідерство Жирони в чемпіонаті - це нині головна насолода для очей українських уболівальників.

3. Георгій Судаков (Шахтар)

Єдиний представник клубу УПЛ у цьому рейтингу. Проте, схоже, в такому статусі 21-річний атакувальний півзахисник перебуватиме ще недовго. Судаковим цікавляться імениті закордонні клуби, зокрема італійські Ювентус і Наполі.

Гра Георгія вразила всіх іще влітку на молодіжному Євро - у чвертьфіналі проти Франції він оформив дубль, у підсумку розділивши звання найкращого бомбардира турніру з двома іншими футболістами. Після цього став основним і в національній збірній.

2. Віталій Миколенко (Евертон)

Евертон два сезони поспіль зберігав прописку в АПЛ лише в останньому турі, але до лівого захисника команди претензій може бути мінімум. Цього сезону Миколенко ще покращує свою гру в атаці: Віталій забивав у 2 поспіль (обидва рази це були дуже швидкі голи) листопадових матчах, проти Брайтона та Крістал Пелес.

До того ж днями він примудрився жодного разу не сфолити в матчі проти Манчестер Сіті.

1. Артем Довбик (Жирона)

11 голів та 4 асисти у перших 17 матчах чемпіонату Іспанії. Поточне третє місце у списку бомбардирів, позаду - такі зубри, як Ґрізманн, Мората та Левандовський. Чи варто ще щось додавати? Літній трансфер із Дніпра-1, мабуть, перевершив усі очікування.

Тепер інтернет рясніє новинами-чутками про інтерес до 26-річного нападника з боку європейських грандів. Після перемоги над Барселоною іноземний твіттер узагалі "збожеволів" - зокрема, фани відправляли Довбика в МЮ.

Фото: Getty Images

Магучіх - найкраща атлетка України 2023 року