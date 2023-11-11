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Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ

Другий м'яч Олександра в чемпіонаті Англії вийшов дуже ефектним
Сьогодні 19:36 Андрій Дунець 2113 0
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко встановив підсумковий рахунок у матчі 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом та Бьорнлі.

На 74-й хвилині українець виконав незвичний удар "ножицями" у стилі італійського ексфутболіста Паоло Ді Каніо - 3:1.

Відео

Цей гол став другим для Зінченка в межах АПЛ.

Нагадаємо, попередні 2 матчі (проти Ньюкасла та Севільї) Олександр починав із лави запасних, але в цій грі з'явився на полі з перших секунд.

Цікаво, що цього дня своїм голом в АПЛ відзначився також інший українець - Віталій Миколенко, забивши вже на 1-й хвилині.

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