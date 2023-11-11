Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Олександр Зінченко встановив підсумковий рахунок у матчі 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом та Бьорнлі.
На 74-й хвилині українець виконав незвичний удар "ножицями" у стилі італійського ексфутболіста Паоло Ді Каніо - 3:1.
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Цей гол став другим для Зінченка в межах АПЛ.
Нагадаємо, попередні 2 матчі (проти Ньюкасла та Севільї) Олександр починав із лави запасних, але в цій грі з'явився на полі з перших секунд.
Цікаво, що цього дня своїм голом в АПЛ відзначився також інший українець - Віталій Миколенко, забивши вже на 1-й хвилині.
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