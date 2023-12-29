Історія дня: Миколенко позбавив уболівальника 1000 фунтів своєю чистою грою проти Ман Сіті

Хто б міг подумати, що такий прогноз на матч не справдиться?

Джерело - БОМБАРДИР.

Захисник Евертона Віталій Миколенко провів матч 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті без жодного фола, що було дуже недоречним для двох бетторів, які зробили ставки на порушення правил українця.

Користувач твіттера під ніком Oli_MM19 показав кілька своїх експресів, де він правильно вгадав результати всіх подій, крім уже згаданого порушення Миколенка.

Broooo i did ur bet and added a couplt things all happend apart from mykolenko foul. RIP £365 pic.twitter.com/BEgefeAQgA — Oli_MM19 (@Oli_CheFC) December 27, 2023

Це коштувало йому виграшу в £960.

Ще один беттор Karanezi виклав експрес з коефіцієнтом 216, де теж справдилося все, крім фола Миколенка.

Цікаво, що футболісти Евертона в цьому матчі, який вони програли з рахунком 1:3, сфолили цілих 13 разів і отримали 4 жовті картки.

Стала відома оцінка Миколенка за матч із Манчестер Сіті

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