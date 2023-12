Історія дня: Миколенко позбавив уболівальника 1000 фунтів своєю чистою грою проти Ман Сіті

Захисник Евертона Віталій Миколенко провів матч 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті без жодного фола, що було дуже недоречним для двох бетторів, які зробили ставки на порушення правил українця.

Користувач твіттера під ніком Oli_MM19 показав кілька своїх експресів, де він правильно вгадав результати всіх подій, крім уже згаданого порушення Миколенка.

Broooo i did ur bet and added a couplt things all happend apart from mykolenko foul. RIP £365 pic.twitter.com/BEgefeAQgA