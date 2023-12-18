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Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою

Ефектно відбив м'яча ногою!
Сьогодні 07:15 Андрій Дунець 733 0
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін допоміг Бенфіці втримати мінімальну перевагу над Брагою в матчі 14-го туру чемпіонату Португалії.

На 93-й хвилині український воротар виконав блискучий сейв ногою після удару в протихід від Сімона Банза.

Відео

У підсумку Бенфіка святкувала перемогу з рахунком 1:0, єдиний м'яч у зустрічі провів Каспер Тенгстедт іще на 3-й хвилині.

А найкращим гравцем матчу був визнаний саме Трубін - голкіпер лісабонців, який виконав 6 сейвів, отримав оцінку 8,2 від статистичного ресурсу WhoScored.

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