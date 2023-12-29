Джерело - Чемпіон.

Наприкінці року є гарна традиція підбивати підсумки. Попри те, що Україна постійно потерпає від російських ракет, вітчизняні спортсмени продовжують змагатися на світових аренах і підіймати синьо-жовтий прапор.

Наша редакція визначила 10 найкращих атлетів року, що минає.

10. Дмитро Котовський (фристайл)

Історичне досягнення - друге місце в загальному заліку Кубка світу з лижної акробатики - говорить саме за себе.

9. Анжеліка Терлюга (карате)

У 2023-му тріумфувала на Європейських іграх і виграла золото чемпіонату Європи. Була близькою до перемоги на чемпіонаті світу, проте скандальне рішення суддів залишило одеситку з бронзовою медаллю.

8. Олексій Середа (стрибки у воду)

Усе ще юний стрибун із Запоріжжя продовжує приносити Україні медалі різного ґатунку на змаганнях найвищого рівня. Разом із Кирилом Болюхом став срібним призером чемпіонату світу та Європейських ігор, на яких переміг у командній першості та виборов третє місце в стрибках із 10-метрової вишки у Суперфіналі Кубка світу.

7. Ілля Ковтун (спортивна гімнастика)

20-річний черкасець уперше в історії української спортивної гімнастики здобув срібну медаль чемпіонату світу в багатоборстві. Також став чемпіоном Європи на паралельних брусах і бронзовим призером на перекладині.

6. Олександр Усик (бокс)

У 2023 році провів лише один поєдинок. У бою з Данієлем Дюбуа впевнено захистив титули WBO, IBF, WBA Super та IBO у важкій вазі.

5. Марина Бех-Романчук (легка атлетика)

Здобула срібну медаль чемпіонату світу в потрійному стрибку та виграла Європейські ігри.

4. Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное)

Дворазова чемпіонка та срібна призерка Європейських ігор з веслування на байдарках і каное (каное двійка 500 м; каное одиночка 500 м та 200 м).

3. Еліна Світоліна (теніс)

Тріумфально повернулася після народження доньки. У травні дійшла до півфіналу турніру WTA 125 у Сен-Мало і виграла титул WTA 250 у Страсбурзі. У червні зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а через місяць дійшла до півфіналу Вімблдона. На початку свого повернення тенісистка посідала 1088-ме місце у світовому рейтингу, а завершила сезон на 25-й позиції!

Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24

2. Ольга Харлан (фехтування)

Чемпіонка Європейських Ігор, протест проти росіянки, дискваліфікація, а потім – дострокова олімпійська ліцензія. Разом із командою посіла четверте місце Чемпіонату світу.

1. Ярослава Магучіх (легка атлетика)

22-річна стрибунка у висоту вперше за 10 років принесла Україні золоту медаль чемпіонату світу. Також виграла фінал Діамантової ліги, показала найкращий результат сезону у світі (2.03) та тріумфувала на Європейських Іграх і чемпіонаті Європи у приміщенні.

Усього в анкетах зустрічалися прізвища 17 атлетів. Лише Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук присутні в топ-10 усіх респондентів.