Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця

Вся Європа вкотре переконалась у якості голкіпера збірної України

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін на високому рівні провів матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер — Бенфіка (1:0).

Італійський клуб володів великою перевагою протягом переважної частини гри, а український воротар гостей здійснив 7 сейвів при 8 ударах у площину.

Найбільше запам'яталися 2 порятунки Трубіна, що сталися у другому таймі, й обидва — після ударів чемпіона світу Лаутаро Мартінеса. Лишень погляньте на відчай фанатів "нерадзуррі" в кінці відеонарізки!

Відео

Статистичний портал Sofascore оцінив гру голкіпера збірної України у 8.0 бала — найвище в португальській команді.

Огляд матчу

Після двох турів ЛЧ Бенфіка не має в активі жодного очка та посідає останнє місце у групі D.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Трубін провів перший "сухий" матч за Бенфіку в зустрічі з Порту.

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