Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Олександр Зінченко забив перший гол у матчі п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Англії.
На 26-й хвилині представник лондонського Арсенала відгукнувся на пас із флангу від Юхима Коноплі, завершивши швидку атаку "синьо-жовтих".
Все було розіграно, як по нотах.
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На 41-й хвилині англійці зрівняли рахунок зусиллями Гаррі Кейна та Кайла Вокера.
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