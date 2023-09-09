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Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО

Сьогодні 19:48 Андрій Дунець 2289 0
Зінченко відкрив рахунок у матчі Україна - Англія після стрімкої атаки - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко забив перший гол у матчі п'ятого туру кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Англії.

На 26-й хвилині представник лондонського Арсенала відгукнувся на пас із флангу від Юхима Коноплі, завершивши швидку атаку "синьо-жовтих".

Все було розіграно, як по нотах.

Відео

Детальніше відео

На 41-й хвилині англійці зрівняли рахунок зусиллями Гаррі Кейна та Кайла Вокера.

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