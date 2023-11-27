Так виглядає солідність: Борнмут показав відеонарізку вдалих дій Забарного в останньому матчі АПЛ

Іллею в клубі явно задоволені

Джерело - Чемпіон.

Борнмут у своєму офіційному Twitter-акаунті опублікував відео з оглядом ефектних та вдалих дій Іллі Забарного в матчі 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Шеффілд Юнайтед.

Після перегляду ролика стає зрозуміло, чому в кінці січня 2023 року "вишні" виклали за молодого українського захисника понад 20 млн євро.

Відео

Under the radar 👀



Here's the best bits from Illia Zabarnyi's performance against Sheffield United 🎬 pic.twitter.com/S9HKPWyIOo — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 26, 2023

Борнмут виграв цей матч у прямого конкурента за збереження прописки в еліті з рахунком 3:1, перемігши в другому турі поспіль. Забарний провів на полі весь матч та отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 6,8.

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