Головне
Динамо впевнено переграло Рух у 15 турі УПЛ
Вчора 16:51 984
Дніпро-1 у більшості розгромив Чорноморець у 15 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 76
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 16:33 5850
ФІФА визнала Карпати та Металіст правонаступниками старих клубів
Сьогодні 15:21 496
Рейтинг ATP: Сачко втратив п'ять позицій
Сьогодні 13:37 79773
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 13:25 344839 6
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:43 699
Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:40 285
Шахтар - Антверпен: онлайн-трансляція
Сьогодні 01:11 1034
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати
Сьогодні 00:48 8670
Блоги
Так виглядає солідність: Борнмут показав відеонарізку вдалих дій Забарного в останньому матчі АПЛ
Так виглядає солідність: Борнмут показав відеонарізку вдалих дій Забарного в останньому матчі АПЛ Андрій Дунець
Сьогодні 18:05 255
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів
Матч з Антверпеном – ключовий: за яких умов Шахтар може вийти до плей-оф Ліги чемпіонів Андрій Дунець
Сьогодні 12:43 697
Роман Яремчук святкує 28-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України
Роман Яремчук святкує 28-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:49 2952
Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією
Дотик Імператора. 17 років тому Тотті забив гол із шаленою траєкторією Андрій Дунець
Вчора 23:26 2359
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу Андрій Твердохліб
Вчора 20:38 2481
Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року
Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року Андрій Твердохліб
Вчора 20:25 1078
Коваленко забив за Емполі в другому матчі Серії А поспіль
Коваленко забив за Емполі в другому матчі Серії А поспіль Андрій Твердохліб
Вчора 18:01 789
Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне
Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне Андрій Твердохліб
Вчора 17:29 1873
Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола
Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола Андрій Дунець
Вчора 08:24 6420
Гол дня: Роналду елегантно перекинув воротаря, який задалеко вийшов погуляти
Гол дня: Роналду елегантно перекинув воротаря, який задалеко вийшов погуляти Андрій Дунець
25.11.2023 10:04 993
Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу
Рука Бога. Як Марадона забив найвідоміший гол світу Valeriy Ruchka
25.11.2023 08:27 7589
54 роки тому Блохін дебютував за Динамо
54 роки тому Блохін дебютував за Динамо Valeriy Ruchka
25.11.2023 08:25 11528 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Valeriy Ruchka
25.11.2023 08:17 14374 2
Світоліна, Шевченко, Харлан та інші: 10 спортсменів увійшли до списку лідерів України за версією Української правди
Світоліна, Шевченко, Харлан та інші: 10 спортсменів увійшли до списку лідерів України за версією Української правди Андрій Дунець
24.11.2023 18:33 731 1
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України
Розсміши вболівальника: на MEGOGO відбулась найгірша студія в історії матчів збірної України Андрій Дунець
24.11.2023 09:36 7812 2
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - Як це було Андрій Твердохліб
23.11.2023 13:16 8031
18 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
18 років тому. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче Valeriy Ruchka
23.11.2023 07:35 6086
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія
Нічого не може бути більш неправильним: ексарбітр Серії А розповів про головну помилку іспанського судді в матчі Україна - Італія Андрій Дунець
22.11.2023 19:56 4159 1
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті
Президент Наполі: Україну обікрали, не призначивши стовідсотковий пенальті Андрій Дунець
22.11.2023 15:04 2166
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024
Історія дня: колишній гравець Динамо ефектним дальнім ударом вивів свою збірну на Євро-2024 Андрій Дунець
21.11.2023 20:46 12607
Прямі трансляції

Так виглядає солідність: Борнмут показав відеонарізку вдалих дій Забарного в останньому матчі АПЛ

Іллею в клубі явно задоволені
Сьогодні 18:05 Андрій Дунець 257 0
Так виглядає солідність: Борнмут показав відеонарізку вдалих дій Забарного в останньому матчі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Борнмут у своєму офіційному Twitter-акаунті опублікував відео з оглядом ефектних та вдалих дій Іллі Забарного в матчі 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Шеффілд Юнайтед.

Після перегляду ролика стає зрозуміло, чому в кінці січня 2023 року "вишні" виклали за молодого українського захисника понад 20 млн євро.

Відео

Борнмут виграв цей матч у прямого конкурента за збереження прописки в еліті з рахунком 3:1, перемігши в другому турі поспіль. Забарний провів на полі весь матч та отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 6,8.

Арсенал із Зінченком переграв Брентфорд Ярмолюка, Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком: результати 13 туру АПЛ

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 344839 6
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 8670
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу 2481
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 5850
Рейтинг ATP: Сачко втратив п'ять позицій Рейтинг ATP: Сачко втратив п'ять позицій 79773
Роман Яремчук святкує 28-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Роман Яремчук святкує 28-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України 2952
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122924
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51580 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10972
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 85509
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 33492
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37131