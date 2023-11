Гаві може пропустити Євро-2024 через травму

Півзахисник Барселони збірної Іспанії та Гаві пропустить щонайменше 7 місяців через травму.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанець отримав пошкодження у матчі відбору Євро-2024 проти Грузії (3:1).

Обстеження виявило у 19-річного хавбека, окрім розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна, також ушкодження меніска. Його відновлення може затягнутися на 8-9 місяців.

Можливо Гаві пропустить Євро-2024, яке пройде у Німеччині у червні-липні. За таких обставин він повернеться на поле вже у межах передсезонної підготовки до кампанії 2024/25.

🇪🇸 Due to ACL plus meniscus injury, the expectation for Gavi is to be out at least for 7 months but it could be up to 8/9 total months.



He’s expected to miss Euro2024 too — back for the pre-season 2024/2025. pic.twitter.com/sR88o4hg1o