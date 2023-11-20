Головне
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 13:24 5281 2
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 16:03 4484
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:26 3638
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію
Сьогодні 12:34 78663
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 11:43 343277 6
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 10:41 46468
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією
Сьогодні 10:40 591
Україна прийматиме Італію: розклад матчів відбору на Євро-2024
Сьогодні 08:17 790
Іспанія переграла Грузію, Бельгія розгромила Азербайджан: результати відбору Євро-2024
Вчора 23:44 1316
Дмитро Лазуткін - бути на війні й продовжувати творити
Вчора 23:15 509
Прямі трансляції

Гаві може пропустити Євро-2024 через травму

Іспанець отримав пошкодження коліна в матчі з Грузією
Сьогодні 15:50 170 0
Гаві може пропустити Євро-2024 через травму
#Барселона, #Гаві

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Барселони збірної Іспанії та Гаві пропустить щонайменше 7 місяців через травму.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Іспанець отримав пошкодження у матчі відбору Євро-2024 проти Грузії (3:1).

Обстеження виявило у 19-річного хавбека, окрім розриву передньої хрестоподібної зв'язки коліна, також ушкодження меніска. Його відновлення може затягнутися на 8-9 місяців.

Можливо Гаві пропустить Євро-2024, яке пройде у Німеччині у червні-липні. За таких обставин він повернеться на поле вже у межах передсезонної підготовки до кампанії 2024/25.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 343277 6
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію Рейтинг ATP: Сачко втратив одну позицію 78663
Україна - Італія: онлайн-трансляція Україна - Італія: онлайн-трансляція 3638
Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 5281 2
Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Італія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 46468
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 4484
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16959
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 115766 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43354 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10706
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 84850
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 82126