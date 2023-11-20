Гаві зазнав пошкодження коліна в матчі з Грузією

На 23-й хвилині гри Гаві невдало приземлився на ногу

Джерело - Marca.

Півзахисник збірної Іспанії Гаві травмувався у матчі останнього туру кваліфікації Євро-2024 проти Грузії.

Про це повідомляє Marca

На 23-й хвилині гри Гаві невдало приземлився на ногу, після чого одразу схопився за коліно. 19-річний хавбек не зміг продовжити матч.

Результати перших обстежень свідчать про те, що травма дуже серйозна – є ймовірність розриву хрестоподібних зв’язок правого коліна.

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