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Гаві зазнав пошкодження коліна в матчі з Грузією

На 23-й хвилині гри Гаві невдало приземлився на ногу
Сьогодні 11:26 164 0
Гаві зазнав пошкодження коліна в матчі з Грузією
#Барселона, #Гаві

Джерело - Marca.

Півзахисник збірної Іспанії Гаві травмувався у матчі останнього туру кваліфікації Євро-2024 проти Грузії.

Про це повідомляє Marca

На 23-й хвилині гри Гаві невдало приземлився на ногу, після чого одразу схопився за коліно. 19-річний хавбек не зміг продовжити матч.

Результати перших обстежень свідчать про те, що травма дуже серйозна – є ймовірність розриву хрестоподібних зв’язок правого коліна.

Нагадаємо, Фаті планує повернутися в Барселону після оренди в Брайтоні.

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