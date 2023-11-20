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Барселона отримає компенсацію від УЄФА за травму Гаві

Барселона зможе отримувати компенсацію від 16 грудня
Сьогодні 13:39 171 0
Барселона отримає компенсацію від УЄФА за травму Гаві
Фото: AFP
#Барселона, #Гаві

Джерело - Mundo Deportivo.

Півзахисник збірної Іспанії Гаві отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна під час матчу кваліфікації до Євро-2024 проти Грузії (3:1).

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Барселона отримає компенсацію через те, що гравець травмувався під час паузи на міжнародні матчі.

Гроші будуть нараховуватися на 28-й день після травми, а сума залежатиме від зарплати Гаві.

Барселона зможе отримувати компенсацію від 16 грудня. Максимальна сума на рік - до 7,5 мільйонів євро.

Враховуючи, що Гаві може пропустити від 6 до 8 місяців, каталонці зможуть отримати від 3,082 мільйонів до 4,315.

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