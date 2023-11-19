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Іспанія переграла Грузію, Бельгія розгромила Азербайджан: результати відбору Євро-2024

Результати 10-го раунду відбору Євро-2024
Вчора 23:44 872 0
Іспанія переграла Грузію, Бельгія розгромила Азербайджан: результати відбору Євро-2024
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19-го листопада, відбулося 9 матчів у межах 10-го раунду відбору на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 - кваліфікація
10 раунд, 19 листопада

Сербія - Болгарія 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Велькович, 1:1 - 59 Русев, 1:2 - 69 Десподов, 2:2 - 82 Бабич

Угорщина - Чорногорія 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Рубежич, 1:1 - 67 Собослай, 2:1 - 68 Собослай, 3:1 - 90+3 Надь

Бельгія - Азербайджан 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 17 Лукаку, 2:0 - 26 Лукаку, 3:0 - 30 Лукаку, 4:0 - 37 Лукаку, 5:0 - 90 Троссар

Швеція - Естонія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Клаессон, 2:0 - 55 Форсберг

Боснія і Герцеговина - Словаччина 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 автогол Грошовскі, 1:1 - 52 Боженік, 1:2 - 71 Шатка

Іспанія - Грузія 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Ле Норман, 1:1 - 10 Кварацхелія, 2:1 - 55 Торрес, 3:1 - 72 автогол Лочошвілі

Ліхтенштейн - Люксембург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 69 Родрігеш

Португалія - Ісландія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Фернандеш, 2:0 - 66 Орта

Шотландія - Норвегія 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 3 Доннум, 1:1 - 13 Макгінн (пен), 1:2 - 20 Ларсен, 2:2 - 33 автогол Естігор, 3:2 - 59 Армстронг, 3:3 - 86 Ельюнуссі

Нагадаємо, що 20 листопада відбудеться вирішальний матч Україна - Італія. Початок о 21:45 за київським часом.

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