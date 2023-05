УЄФА оголосив претендентів на найкращий гол ігрового тижня Ліги чемпіонів.

У двох перших півфінальних матчах було забито чотири м’ячі. Їхні автори, Вінісіус Жуніор (Реал), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті), Генріх Мхітарян та Едін Джеко (обидва – Інтер) претендують на звання найкращого.

⚽ De Bruyne

⚽ Džeko

⚽ Vinícius Júnior

⚽ Mkhitaryan



Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken