Ми були краще, – Алонсо прокоментував нічию Реала та Аль-Хіляля

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про нічию в матчі першого туру клубного чемпіонату світу проти Аль-Хіляля.

Слова фахівця наводить Marca.

"Шкода за результат, адже у другому таймі ми були суттєво краще за суперників. Перший тайм був поганим, але він продемонструє нам ті моменти, які треба покращувати у своїй грі.



У мене не було розчарування за ходом матчу. Ми хотіли зіграти краще, але на це потрібен час. Хтось міг подумати, що усе буде чудово з першого матчу?", – розповів Алонсо.