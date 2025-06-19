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Ми були краще, – Алонсо прокоментував нічию Реала та Аль-Хіляля

Володимир Максименко — 19 червня 2025, 07:07
Ми були краще, – Алонсо прокоментував нічию Реала та Аль-Хіляля
Хабі Алонсо
ФК Реал

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився про нічию в матчі першого туру клубного чемпіонату світу проти Аль-Хіляля.

Слова фахівця наводить Marca.

"Шкода за результат, адже у другому таймі ми були суттєво краще за суперників. Перший тайм був поганим, але він продемонструє нам ті моменти, які треба покращувати у своїй грі.

У мене не було розчарування за ходом матчу. Ми хотіли зіграти краще, але на це потрібен час. Хтось міг подумати, що усе буде чудово з першого матчу?", – розповів Алонсо.

Також іспанець висловився про дебют Трента та Гюйсена у складі "вершкових".

"Я задоволений ними та вітаю їх із цим. Дін продемонстрував чудовий рівень, а Трент додавав протягом матчу. Вони додадуть нам якості.

Що стосується Мбаппе, то у нього був важкий вірус, будемо дивитись як він відновлюватиметься найближчими днями", – резюмував Алонсо.

Наступний матч мадридський колектив зіграє у неділю, 22 червня проти Пачуки. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Напередодні лондонський Челсі оформив впевнену перемогу над Лос-Анджелесом, а Манчестер Сіті виявився сильнішим за марокканський Відад.

Клубний чемпіонат світу Реал Мадрид Хабі Алонсо

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