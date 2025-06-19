Легенда снукеру: Трамп за останнє десятиліття значно покращив свою гру

Колишній гравець у снукер Ентоні Гамільтон, який з 1991 до 2024 року виступав у професійному турі, визнав, що Джадд Трамп значно покращив свою гру. Зараз він називає Джадда "гравцем, проти якого грати найскладніше".

Слова Гамільтона передає Metro.co.uk.

"Те, що він зробив зі своєю грою за останнє десятиліття чи близько того є найвражаючим, що я бачив. Він перетворився на, мабуть, найскладнішого гравця, проти якого грати.

Коли він вперше з'явився на сцені, він був маленьким поні, який виконував лише один трюк.

Він сів і подумав про це разом зі своїм братом. Як я можу покращитися? Що мені робити? І він зробив це власними силами. Це справді вражає.

Тепер, коли я дивлюся на його гру, я думаю: "Боже, я радий, що більше не граю з ним". Навіть коли він жахливий, він неймовірний!", – заявив Гамільтон.