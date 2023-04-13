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Аль-Наср хоче призначити головним тренером Зідана або Моурінью

Португальцю пропонують 50 млн євро на рік
Вчора 22:39 225 0
Аль-Наср хоче призначити головним тренером Зідана або Моурінью
#Зінедін Зідан, #Моурінью, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср націлений призначити головним тренером Зінедіна Зідана або Жозе Моурінью.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Португальському фахівцю пропонують контракт на 2 сезони із зарплатою у 50 мільйонів євро на рік, однак він хоче залишитися в Ромі.  

Відзначається, що Зідан є більш реалістичним варіантом.

Повідомлялося, що Моурінью не має наміру тренувати в Саудівській Аравії.

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