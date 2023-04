Аль-Наср хоче призначити головним тренером Зідана або Моурінью

Аль-Наср націлений призначити головним тренером Зінедіна Зідана або Жозе Моурінью.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Португальському фахівцю пропонують контракт на 2 сезони із зарплатою у 50 мільйонів євро на рік, однак він хоче залишитися в Ромі.

Відзначається, що Зідан є більш реалістичним варіантом.

