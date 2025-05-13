Сампдорія вперше в історії вилетіла в Серію С

Іменитий італійський клуб Сампдорія вперше у своїй історії вилетів у Серію С.

Сьогодні, 13 травня, команда Альберіко Евані у заключному, 38 турі Серії В зіграла внічию 0:0 з Юве Стабія, у той час як прямі конкуренти, Брешія, Фрозіноне та Салернітана, здобули перемоги та випередили генуезців у боротьбі за виживання.

Разом із Сампдорією в третій дивізіон вилетіли Козенца та Чіттаделла. Фрозіноне та Салернітана зіграють в перехідних матчах, а Брешія гарантувала собі збереження прописки в Серії В.

Прямі путівки в Серію А достроково завоювали Піза та Сассуоло. Спеція, Кремонезе, Юве Стабія, Катандзаро, Чезена та Палермо розіграють ще одну путівку в еліту в плейоф.

Зазначимо, що з моменту засування у 1946 році Сампдорія вилетіла в Серію С вперше. Ще у сезоні-2022/23 команда грала в еліті. У 1991 році генуезці з Олексієм Михайличенком у складі стали чемпіонами Італії, а у наступному сезоні вийшли у фінал Ліги чемпіонів.