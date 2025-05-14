Було неприємно: Ярмоленко – про рішення Реброва

Півзахисник Динамо Андрій Ярмолено відреагував на рішення головного тренера збірної України Сергія Реброва не викликати його на матчі Ліги націй восени.

Про це Ярмоленко сказав у подкасті Дениса Бойка.

"Якщо чесно, було неприємно, але це нормальні речі у футболі. Розумів, напевно, якщо мене не викликають, значить я не гідний бути в збірній, і на сьогодні є гравці, які можуть давати кращий результат.

Тому, звісно, після того, як тебе протягом 15 років постійно викликають до збірної, якщо ти не маєш травм, і вперше таке стається, думаю, будь-яка людина трохи засмутиться.

Однак що зробиш? Це футбол і життя. Добре, значить треба працювати і наступного разу, можливо, викличуть. Викликали", - розповів Ярмоленко.