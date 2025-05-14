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Було неприємно: Ярмоленко – про рішення Реброва

Олександр Булава — 14 травня 2025, 00:00
Було неприємно: Ярмоленко – про рішення Реброва
Андрій Ярмоленко
УАФ

Півзахисник Динамо Андрій Ярмолено відреагував на рішення головного тренера збірної України Сергія Реброва не викликати його на матчі Ліги націй восени.

Про це Ярмоленко сказав у подкасті Дениса Бойка.

"Якщо чесно, було неприємно, але це нормальні речі у футболі. Розумів, напевно, якщо мене не викликають, значить я не гідний бути в збірній, і на сьогодні є гравці, які можуть давати кращий результат.

Тому, звісно, після того, як тебе протягом 15 років постійно викликають до збірної, якщо ти не маєш травм, і вперше таке стається, думаю, будь-яка людина трохи засмутиться.

Однак що зробиш? Це футбол і життя. Добре, значить треба працювати і наступного разу, можливо, викличуть. Викликали", - розповів Ярмоленко.

У березні Ярмоленко повернувся до лав головної команди країни та вийшов на заміну у другому матч плейоф Ліги націй проти Бельгії (0:3).

У поточному сезоні 35-річний футболіст забив 10 голів та зробив асист у 30 матчах за Динамо. Нещодавно він відзначився 113-м голом в УПЛ та повторив рекорд Сергія Реброва.

Напередодні гравець розповів про продовження контракту з киянами.

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