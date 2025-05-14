Було неприємно: Ярмоленко – про рішення Реброва
Півзахисник Динамо Андрій Ярмолено відреагував на рішення головного тренера збірної України Сергія Реброва не викликати його на матчі Ліги націй восени.
Про це Ярмоленко сказав у подкасті Дениса Бойка.
"Якщо чесно, було неприємно, але це нормальні речі у футболі. Розумів, напевно, якщо мене не викликають, значить я не гідний бути в збірній, і на сьогодні є гравці, які можуть давати кращий результат.
Тому, звісно, після того, як тебе протягом 15 років постійно викликають до збірної, якщо ти не маєш травм, і вперше таке стається, думаю, будь-яка людина трохи засмутиться.
Однак що зробиш? Це футбол і життя. Добре, значить треба працювати і наступного разу, можливо, викличуть. Викликали", - розповів Ярмоленко.
У березні Ярмоленко повернувся до лав головної команди країни та вийшов на заміну у другому матч плейоф Ліги націй проти Бельгії (0:3).
У поточному сезоні 35-річний футболіст забив 10 голів та зробив асист у 30 матчах за Динамо. Нещодавно він відзначився 113-м голом в УПЛ та повторив рекорд Сергія Реброва.
Напередодні гравець розповів про продовження контракту з киянами.