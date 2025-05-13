Шахтар відхилив першу пропозицію Наполі щодо Судакова

Донецький Шахтар відхилив першу пропозицію Наполі щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійці запропонували "гірникам" 35 млн євро. Український клуб вимагає щедрішу пропозицію, щоб погодитися на трансфер гравця.

Зазначається, що Судаков зацікавлений у переході в Наполі, але наразі немає угоди між клубами.

🚨🇺🇦 Napoli have approached Shakhtar Donetsk for Georgiy Sudakov; but the club wants more than initial package in excess of €35m offered in order to give the green light.



Sudakov, understood to be keen on eventual move to Napoli but no club-to-club agreement so far. pic.twitter.com/6Zewlcj977 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2025

У поточному сезоні Судаков зіграв 35 матчів за "гірників" у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 32 мільйони євро.

Раніше видатний екстренер Волині Віталій Кварцяний висловився про перспективи 22-річного півзахисника.