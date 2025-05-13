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Шахтар відхилив першу пропозицію Наполі щодо Судакова

Олександр Булава — 13 травня 2025, 23:45
Шахтар відхилив першу пропозицію Наполі щодо Судакова
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Донецький Шахтар відхилив першу пропозицію Наполі щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійці запропонували "гірникам" 35 млн євро. Український клуб вимагає щедрішу пропозицію, щоб погодитися на трансфер гравця.

Зазначається, що Судаков зацікавлений у переході в Наполі, але наразі немає угоди між клубами.

У поточному сезоні Судаков зіграв 35 матчів за "гірників" у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав шість гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 32 мільйони євро.

Раніше видатний екстренер Волині Віталій Кварцяний висловився про перспективи 22-річного півзахисника.

Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Георгій Судаков Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

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