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Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Сьогодні 11:15 42082 4
Україна стала недосяжною для своїх переслідувачів у таблиці коефіцієнтів УЄФА
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками чергових матчів плей-оф єврокубків Україна втрималась на 14-му місці таблиці коефіцієнтів УЄФА. 

У нашої асоціації залишився лише один представник - донецький Шахтар, який у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграв унічию з нідерландським Феєнордом. Тож до загальної скарбниці ми отримали 0,2 бала. Тепер ми недосяжні для найближчих переслідувачів (Чехії та Норвегії), оскільки в них зовсім не залишилося своїх команд. Наступна ціль - 13-та Швейцарія, від якої нас відділяє лише 0,425 бала.

Найбільший коефіцієнт сезону-2022/23 має Англія - 18,571. А Італія після вильоту англійського Тоттенгема від Мілана в 1/8 Ліги чемпіонів стала єдиною національною асоціацією, яка ще не втратила жодного представника у єврокубках поточного сезону.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Заг. К-сть
клубів
1  Англія 22,642 18,571 24,357 21,000 18,571 105,141 6/7
2  Іспанія 19,571 18,928 19,500 18,428 13,714 90,141 5/7
3  Німеччина
 15,214 18,714 15,214 16,214 16,000 81,359 6/8
4  Італія 12,642 14,928 16,285 15,714 15,928 75,497 7/7
5  Франція 10,583 11,666 7,916 18,416 12,083 60,664 1/6
6  Нідерланди
 8,600 9,400 9,200 19,200 11,500 57,900 2/5
7  Португалія 10,900 10,300 9,600 12,916 11,666 55,382 3/6
8  Бельгія
 7,800 7,600 6,000 6,600 12,000 40,000 3/5
9  Шотландія 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400 0/5
10  Австрія
 6,200 5,800 6,700 10,400 4,900 34,000 0/5
11
  Сербія
 6,000 6,000 5,500 9,500 5,375 32,375 0/4
12  Туреччина 5,500 5,000 3,100 6,700 11,400 31,700 3/5
13  Швейцарія 3,900 6,403 5,125 7,750 6,750 29,925 1/4
14  Україна 5,600 7,200 6,800 4,200 5,700 29,500 1/5
15
  Чехія
 6,500 2,500 6,600 6,700 6,750 29,050 0/4

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Українець Андрій Лунін (ліворуч) після перемоги в Лізі чемпіонів-2021/22

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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