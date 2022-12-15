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Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022

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Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Фінал
18 грудня, 2022 рік. 17:00

АРГЕНТИНА - ФРАНЦІЯ
Міжнародний стадіон Лусаїл (Лусаїль, Катар)
Головний арбітр - 

Збірні Аргентини та Франції зіграють в головному матчі чемпіонату світу-2022, що завершується в Катарі. Фінал відбудеться в неділю, 18 грудня о 17:00 за київським часом на стадіоні Лусаїль в одноіменному місті.

Аргентина

  • Місце в рейтингу ФІФА - 3

На чемпіонатах світу

Альбіселесте є одними з традиційних фаворитів мундіалів.

  • 17 разів грали в фінальній частині;
  • Дворазовий чемпіон (1978 та 1986);
  • Триразовий віцечемпіон (1930, 1990, 2014);
  • Пропустила лише один Мундіаль за спортивним принципом (1970), у 1938, 1950, 1964 роках не брали участі;
  • Найкращий бомбардир: Ліонель Мессі (11);
  • Найбільше матчів: Ліонель Мессі (25).

Шлях до фіналу

Незважаючи на сенсаційну поразку в стартовому матчі від Саудівської Аравії, виграла два наступні поєдинки та посіла перше місце в групі C.

1-й тур
Аргентина - Саудівська Аравія - 1:2
2-й тур
Аргентина - Мексика - 2:0
3-й тур
Польща - Аргентина - 0:2

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Аргентина Аргентина 3 2 0 1 5-2 6
2  Польща Польща 3 1 1 1 2-2 4
3  Мексика Мексика 3 1 1 1 2-3 4
4  Саудівська Аравія Саудівська Аравія 3 1 0 2 3-5 3

1/8 фіналу

Аргентина - Австралія - 2:1

1/4 фіналу

Нідерланди - Аргентина - 2:2 (2:2, 3:4 - пен.)

Півфінал

Аргентина - Хорватія - 3:0

Склад

  • Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт).
  • Захисники: Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія).
  • Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина).
  • Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус, Італія), Лаутаро Мартінес (Інтер, Італія), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Англія), Ніколас Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоакін Корреа (Інтер, Італія), Пауло Дібала (Рома, Італія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція).
  • Головний тренер: Ліонель Скалоні

Бомбардири

  • 5 - Ліонель Мессі
  • 4 - Хуліан Альварес

Асистенти

  • 3 - Ліонель Мессі

Дискваліфіковані

  • -

Франція

  • Місце в рейтингу ФІФА - 4

На чемпіонатах світу

  • 15 разів грали у фінальних частинах;
  • Дворазовий чемпіон (1998, 2018);
  • Срібний призер (2006);
  • Найкращий бомбардир: Жюст Фонтен (13);
  • Найбільше матчів: Уго Льоріс (19).

Шлях до фіналу

На ЧС-2022 підопічні Дешама першими з усіх команд гарантували собі участь у плей-оф. Французи здобули дві перемоги у двох стартових матчах, і, незважаючи на поразку в 3-му турі від Тунісу, посіли першу сходинку в групі D. У першому ж матчі на виліт Ле Блю не мали особливих проблем із Польщею, а у чвертьфіналі пройшли збірну Англії, завдяки мінімальній перемозі з нереалізованим пенальті суперника.

1-й тур
Франція - Австралія - 4:1
2-й тур
Франція - Данія - 2:1
3-й тур
Туніс - Франція - 1:0

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція Франція 3 2 0 1 6-3 6
2  Австралія Австралія 3 2 0 1 3-4 6
3  Туніс Туніс 3 1 0 1 1-1 4
4  Данія Данія 3 0 1 2 1-3 1

1/8 фіналу

Франція - Польща - 3:1

1/4 фіналу

Франція - Англія - 2:1

Півфінал

Франція - Марокко - 2:0

Склад

  • Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареоля (Вест Гем, Англія).
  • Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина).
  • Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал, Іспанія), Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Адріен Рабйо (Ювентус, Італія), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома, Італія).
  • Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Антуан Грізманн (Атлетіко, Іспанія), Олів’є Жіру (Мілан, Італія), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Кінгслі Коман (Баварія, Іспанія), Крістофер Нкунку (Лейпциг, Німеччина), Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина).

Бомбардири

  • 5 - Кіліан Мбаппе
  • 4 - Олів'є Жіру

Асистенти

  • 3 - Антуан Грізманн

Дискваліфіковані

  • -

Історія зустрічей

Зіграли 13 матчів: 7 перемог у Аргентини, 3 - у Франції, 3 нічиї. На чемпіонатах світу: 1 перемога Аргентини - 1:0 (1930), 1 перемога Франції - 4:3 (2018, 1/8 фіналу).

Прогноз букмекерів

Перемога Аргентини - 2,85, Франції - 2,85, нічия - 3,1.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції в основний час - 3:1.

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