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Україна випередила Швейцарію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але втратила Динамо

Сьогодні 11:09 31732 2
Україна випередила Швейцарію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але втратила Динамо
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 5-го туру групового раунду єврокубків Україна повернулася на 15 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. 

Українські клуби здобули в 5-й ігровий день 4 очки - перемога Дніпра-1 в Лізі конференцій над Апполоном (1:0) та нічиї Шахтаря з Селтіком (1:1) у Лізі чемпіонів й Динамо з АЕКом (3:3) у Лізі Європи. Один бонусний бал здобув Дніпро-1. Таким чином українські команди поклали в скарбничку коефіцієнтів УЄФА 1 бал.

Привертає увагу сильний спурт Туреччини, яка з 16 місця піднялася на 13. Загалом же між командами, які посідають місця від 12 до 16 - різниця менша 1 бала.

Найбільший коефіцієнт сезону 2022/23 в Англії - 13,428.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Заг. К-сть
клубів
1  Англія 22,642 18,571 24,357 21,000 13,428 99,998 7/7
2  Іспанія 19,571 18,928 19,500 18,428 11,141 87,569 7/7
3  Німеччина
 15,214 18,714 15,214 16,214 10,500 75,856 8/8
4  Італія 12,642 14,928 16,285 15,714 10,071 69,640 7/7
5  Франція 10,583 11,666 7,916 18,416 8,583 57,164 6/6
6  Нідерланди
 8,600 9,400 9,200 19,200 7,500 53,900 4/5
7  Португалія 10,900 10,300 9,600 12,916 9,000 52,716 4/6
8  Бельгія
 7,800 7,600 6,000 6,600 9,200 37,200 4/5
9  Шотландія 6,750 9,750 8,500 7,900 3,500 36,400 3/5
10  Австрія
 6,200 5,800 6,700 10,400 4,500 33,600 3/5
11
  Сербія
 6,000 6,000 5,500 9,500 4,375 31,375 2/4
12  Норвегія 5,375 3,750 6,500 7,625 5,500 28,750 2/4
13  Туреччина 5,500 5,000 3,100 6,700 8,400 28,700 4/5
14  Чехія
 6,500
 2,500
 6,600
 6,700
 6,250 28,550 3/4
15  Україна 5,600 7,200 6,800 4,200 4,700 28,500 3/5
16  Швейцарія 3,900 6,400 5,125 7,750 5,250 28,425 2/4

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Українець Андрій Лунін (ліворуч) після перемоги в Лізі чемпіонів-2021/22

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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