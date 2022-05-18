Ахметов: Ми пред’явимо претензії рф з вимогою відшкодувати всі збитки

Росія має відшкодувати усі збитки, які завдала Україні у війні.

Про це заявив президент Шахтаря Рінат Ахметов.

"Після масштабного вторгнення російської федерації 24 лютого 2022 року такі заводи, як Азовсталь, ММК ім.Ілліча, Авдіївка Кокс, Луганська ТЕЦ та десятки інших об’єктів промислової інфраструктури та "зеленої" енергетики були частково або повністю знищені або законсервовані".

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"Довоєнна капіталізація цих активів перевищувала $20 млрд. Крім того, там було сировини та готової продукції на суму $1 млрд".

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"Ми обов’язково пред’явимо претензії проти рф з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською воєнною агресією. Маріуполь може бути відновлений лише під українським контролем. Інших варіантів для мене бути не може. Жоден бізнес SCM ніколи не працюватиме під контролем росії. Ми всі єдині як ніколи. У цьому запорука нашої перемоги", - сказав Ахметов