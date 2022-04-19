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Суркіс: Ахметов - справжній патріот

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Президент Динамо розповів про відносини з власником Шахтаря
Суркіс: Ахметов - справжній патріот
#Рінат Ахметов, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Шахтар

Джерело - FanDay.net.

Власник Шахтаря Рінат Ахметов - справжній патріот України.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Давно не говорили, але ми підтримуємо добрі стосунки. Ми не розмовляємо з ним про бізнес, а говоримо про футбол, війну, як підтримати наших людей", - заявив функціонер.

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"Хоч би хто казав, Рінат Леонідович - справжній патріот. Патріот не той, хто кричить гасла, а той, хто допомагає країні. Я не хочу щодня давати інтерв'ю та говорити, що я зробив. Мені це не потрібно. Війна закінчиться і все буде розставлено на свої місця", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Шахтар та фонд Ахметова надали 1,4 млрд грн на допомогу Україні та українцям.

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