Суркіс: Ахметов - справжній патріот

Власник Шахтаря Рінат Ахметов - справжній патріот України.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"Давно не говорили, але ми підтримуємо добрі стосунки. Ми не розмовляємо з ним про бізнес, а говоримо про футбол, війну, як підтримати наших людей", - заявив функціонер.

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"Хоч би хто казав, Рінат Леонідович - справжній патріот. Патріот не той, хто кричить гасла, а той, хто допомагає країні. Я не хочу щодня давати інтерв'ю та говорити, що я зробив. Мені це не потрібно. Війна закінчиться і все буде розставлено на свої місця", - сказав Суркіс.